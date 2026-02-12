Carnaval em casa

Quer fugir da folia? Veja filmes e séries no streaming para quem é do bloco do sofá

Streamings possuem opções para todos os gostos. É possível assistir até aos filmes do Oscar

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:18

Streamings possuem cataálogo para todos os gostos (Imagem: Alberto Menendez Cervero | Shutterstock) Crédito: Imagem: Alberto Menendez Cervero | Shutterstock

Nem todo mundo está pronto para encarar glitter, multidões e horas em pé atrás de bloquinhos e trios elétricos. Para quem prefere trocar a folia por uma boa maratona, o streaming pode ser o melhor refúgio: tem romance para aquecer o coração, suspense para prender a atenção e comédias perfeitas para desligar a mente.

Pensando nisso, reunimos sugestões de filmes e séries disponíveis nas plataformas para quem faz parte do time que ama um sofá, um cobertor e uma história envolvente sem sair de casa.

Para entrar no clima de conforto

Comer, Rezar, Amar (2010)- Depois de um divórcio e uma crise pessoal, uma mulher decide se reencontrar em uma jornada pela Itália, Índia e Bali. Entre comida, espiritualidade e romance, ela descobre uma nova forma de viver. Onde assistir: HBO Max

O Diabo Veste Prada (2006)- Uma jovem jornalista consegue um emprego em uma revista de moda e passa a conviver com uma chefe exigente e implacável. Um clássico para quem ama histórias de carreira, estilo e caos elegante. Onde assistir: Disney+

Questão de Tempo (2013)- Ao descobrir que pode voltar no tempo, um rapaz tenta melhorar a própria vida e conquistar o amor, mas aprende que nem tudo pode ser controlado. Romance leve e emocionante, perfeito para assistir com calma. Onde assistir: Prime Video

A Proposta (2009)- Uma editora poderosa convence seu assistente a fingir que os dois vão se casar para evitar deportação. O plano sai do controle quando eles precisam encarar a família dele no Alasca. Onde assistir: Disney+

Séries para maratonar sem culpa

Nicola Coughlan (em primeiro plano) como Penelope Featherington em 'Bridgerton' Crédito: Liam Daniel/Netflix

Bridgerton (2020-)- Em meio à alta sociedade londrina, romances, escândalos e disputas familiares movimentam a vida dos Bridgerton, sempre sob o olhar de uma misteriosa cronista social. Onde assistir: Netflix

O Urso (2022-)- Um jovem chef retorna à cidade natal para administrar o restaurante da família e precisa lidar com luto, pressão e caos na cozinha. Série intensa, mas viciante. Onde assistir: Disney+

Modern Family (2009-2020)- Com humor leve e personagens carismáticos, a série acompanha três núcleos familiares diferentes e suas confusões do dia a dia. Boa para assistir em qualquer ordem. Onde assistir: Disney+

The White Lotus (2021-)- A cada temporada, hóspedes ricos e funcionários de um resort de luxo se envolvem em tensões, segredos e situações desconfortáveis com humor ácido e crítica social. Onde assistir: HBO Max

The Pitt (2025-)- A série acompanha a rotina intensa de profissionais da saúde em um hospital de Pittsburgh. Com clima realista e ritmo acelerado, é uma opção para quem gosta de produções médicas mais cruas e emocionais. Onde assistir: HBO Max

Para ficar por dentro do Oscar 2026

Pecadores (2025)- Irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando recomeçar a vida, mas acabam se deparando com uma presença maligna que transforma o lugar em um cenário de tensão e violência. Onde assistir: HBO Max

Uma batalha após a outra- Um ex-revolucionário é forçado a confrontar o próprio passado quando um antigo inimigo reaparece e sequestra sua filha. Em meio a perseguições e conflitos, ele embarca em uma missão desesperada para resgatá-la. Onde assistir: HBO Max

Frankenstein (2025)- Nova adaptação do clássico de Mary Shelley, do ponto de vista da criatura, o filme revisita a história do cientista obcecado por criar vida, e das consequências monstruosas de ultrapassar limites éticos e humanos. Onde assistir: Netflix

Sonhos de Trem (2025)- Ambientado em um cenário de transformação e progresso, o filme acompanha a vida de um homem simples atravessado por memórias, perdas e pela passagem do tempo, em uma narrativa sensível e contemplativa. Onde assistir: Netflix

F1: O Filme (2025)- O longa mergulha no universo da Fórmula 1, acompanhando um piloto veterano que retorna às pistas em meio à pressão, rivalidades e adrenalina. Onde assistir: Apple TV

Para quem quer suspense

Garota Exemplar (2014)- O desaparecimento de uma mulher vira um caso nacional e coloca o marido no centro das suspeitas. Um thriller cheio de reviravoltas e tensão psicológica. Onde assistir: Disney+

Stranger Things (2016-2025)- Um grupo de amigos tenta desvendar o desaparecimento de um garoto e descobre que a pequena cidade esconde fenômenos sobrenaturais e perigos inesperados. Onde assistir: Netflix

Cena da quinta temporada de 'Stranger Things' Crédito: Divulgação/Netflix

Animações para assistir sem pensar muito

Soul (2020)- Um professor de música vive uma experiência fora do corpo e passa a refletir sobre propósito, felicidade e o sentido da vida. Bonito, leve e inspirador. Onde assistir: Disney+

Irmão do Jorel (2014-)- Uma das animações brasileiras mais queridas, acompanha o "irmão do Jorel" vivendo aventuras absurdas e hilárias em uma família excêntrica, sempre à sombra do irmão famoso. Onde assistir: HBO Max

Divertida Mente (2015)- Riley, uma garota de 11 anos, precisa lidar com mudanças importantes na vida enquanto suas emoções - Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho - tentam comandar sua mente. Leve, engraçado e emocionante. Onde assistir: Disney+

Red: Crescer é uma Fera (2022)- Uma adolescente descobre que, sempre que fica muito emocionada, se transforma em um panda-vermelho gigante. A animação mistura humor, amizade e as dores de crescer. Onde assistir: Disney+

Este vídeo pode te interessar