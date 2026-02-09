Cinema

Pânico 7 ganha data de estreia, novo cartaz e detalha retorno de Sidney Prescott

Sétimo filme da franquia chega aos cinemas em fevereiro de 2026, marca a volta de Neve Campbell e traz nova ameaça do Ghostface

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:41

Pânico 7 ganha data de estreia Crédito: Reprodução filme

Pânico 7 já tem data para chegar aos cinemas brasileiros. A Paramount Pictures confirmou que o novo capítulo da franquia estreia em 26 de fevereiro de 2026, com lançamento exclusivo nas salas de cinema. O estúdio também divulgou um novo cartaz oficial do longa, reforçando o clima de retorno às origens da saga.

Criada por Wes Craven (1939-2015), a franquia volta a apostar em sua personagem mais emblemática, Sidney Prescott, agora enfrentando uma nova ameaça ligada diretamente ao seu passado.

Nova trama coloca a filha de Sidney na mira do GhostfaceEm Pânico 7, um novo Ghostface surge na cidade onde Sidney reconstruiu sua vida longe da violência que marcou sua juventude. A aparente tranquilidade é interrompida quando o assassino mascarado passa a ter como alvo a filha da protagonista.

Determinada a proteger a família, Sidney se vê obrigada a confrontar antigos traumas e encarar novamente o ciclo de violência para tentar encerrar o massacre de uma vez por todas.

O filme marca o retorno de Neve Campbell ao papel de Sidney Prescott, após sua ausência no sexto longa. Em material de bastidores divulgado pela Paramount Pictures, a atriz afirmou estar emocionada em revisitar a personagem, considerada uma das "final girls" mais icônicas do cinema de terror.

Máscara vira alvo de disputa judicial

Às vésperas do lançamento do novo filme, a icônica máscara do Ghostface passou a ser alvo de uma disputa judicial em Hollywood. Segundo o The Hollywood Reporter, a empresa Alterian Ghost Factory afirma ter criado o design original da máscara antes mesmo da Fun World, tradicional detentora dos direitos.

A Paramount Pictures e a Spyglass Media Group entraram com uma ação na Justiça Federal da Califórnia para impedir o avanço do processo, alegando que a reivindicação ocorre de forma oportunista, às vésperas da estreia do sétimo filme.

Expectativa de bilheteria

Segundo estimativas do mercado, o filme pode alcançar uma abertura superior a 30 milhões de dólares nos Estados Unidos, o que o colocaria como a segunda maior estreia da história da franquia, atrás apenas de Pânico 6.

Pânico 7 é dirigido por Kevin Williamson, cocriador da franquia, com roteiro assinado por James Vanderbilt e Guy Busick, responsáveis também por Pânico 5 e Pânico 6.

Um teaser do filme foi exibido durante o Super Bowl 2026, revelando que o novo Ghostface planeja sua vingança contra Sidney há muito tempo.

Este vídeo pode te interessar