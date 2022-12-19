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Novo 'Avatar' já ultrapassa meio milhão de espectadores no Brasil

Novo longa de James Cameron arrecadou R$ 12,7 milhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 10:05

Cena do filme Avatar, que voltou aos cinemas após 13 anos
Cena do filme Avatar, que voltou aos cinemas após 13 anos Crédito: Divulgação
Em seu primeiro final de semana de circuito, novo longa de James Cameron arrecadou R$ 12,7 milhões; nos EUA, o filme também vai bem e já acumula US$ 53 milhões. Depois de um longo período de vaca fria, as salas de cinema começam a demonstrar alguma recuperação em relação ao público.
A esperança dos exibidores mais recente tem sido Avatar - O Caminho da Água, que estreou no Brasil na última quinta, 15, e que já ultrapassou mais de meio milhão de espectadores. Segundo o Filme B, na sexta-feira, 16, o longa já acumulava uma arrecadação de R$ 12,7 milhões.
Ainda de acordo com o Filme B, a estreia de Avatar 2 só foi menor que a de Thor - Amor e Trovão, que atraiu 346,7 mil pessoas para os cinemas, e a de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que vendeu 591,8 mil ingressos. Em 2009, o primeiro filme da franquia levou 770,4 mil espectadores para os cinemas durante todo o final de semana de abertura.
Nos EUA, o longa também vai bem. De acordo com a Variety, o segundo filme da franquia de Avatar rendeu US$ 53 milhões somente no primeiro dia de exibição. O valor supera a estreia do filme original, que abriu o circuito com US$ 26 milhões de bilheteria.
Desde a sua premiére internacional, realizada em Londres, que Avatar - O Caminho da Água tem deixado boa impressão nos espectadores. A qualidade da fotografia e dos efeitos visuais têm sido muito elogiada pelos críticos e pelo público. Segundo o Box Office Mojo, o longa já arrecadou US$ 103,4 milhões em todo o mundo até este domingo, 18.

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