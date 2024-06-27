Morre Bill Cobbs, ator de 'o Guarda-Costas' e 'uma Noite no Museu', aos 90 anos

O ator Bill Cobbs morreu aos 90 anos Crédito: Gus Ruelas/REUTERS

O ator Bill Cobbs, conhecido pelos papéis em filmes como O Guarda-Costas (1992) e Uma Noite no Museu (2006), morreu aos 90 anos. A morte foi confirmada ao site TMZ pelo assessor do artista norte-americano.

Cobbs estava em sua casa, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.

O ator começou a carreira de mais de cinco décadas em Hollywood como figurante do filme O Sequestro do Metrô (1974). Depois, acumulou mais de 200 créditos em filmes e programas de TV.