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Cinema

Morre Bill Cobbs, ator de 'o Guarda-Costas' e 'uma Noite no Museu', aos 90 anos

Veterano de Hollywood acumulou mais de cinco décadas de carreira na indústria cinematográfica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 09:02

O ator Bill Cobbs morreu aos 90 anos
O ator Bill Cobbs morreu aos 90 anos Crédito: Gus Ruelas/REUTERS
O ator Bill Cobbs, conhecido pelos papéis em filmes como O Guarda-Costas (1992) e Uma Noite no Museu (2006), morreu aos 90 anos. A morte foi confirmada ao site TMZ pelo assessor do artista norte-americano.
Cobbs estava em sua casa, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.
O ator começou a carreira de mais de cinco décadas em Hollywood como figurante do filme O Sequestro do Metrô (1974). Depois, acumulou mais de 200 créditos em filmes e programas de TV.
Ele participou de longas prestigiados como O Demolidor (1993) e Na Roda da Fortuna (1994), além de séries populares como West Wing e Família Soprano.

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