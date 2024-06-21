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Celebridades

Matthew McConaughey diz que portas fechadas em Hollywood quase o levaram a trocar de profissão

Ser escalado para os mesmos personagens fez com que o ator repensasse a sua trajetória profissional; nem tudo saiu como ele esperava
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 08:45

McConaughey diz que pensou em virar professor no período em que ficou sem trabalho
McConaughey diz que pensou em virar professor no período em que ficou sem trabalho Crédito: Getty Images via AFP
Cansado de protagonizar seguidas comédias românticas nos anos 2000, Matthew McConaughey decidiu dar uma pausa na carreira por dois anos. O que ele não imaginava era que o afastamento voluntário lhe trouxesse problemas com Hollywood. Em entrevista recente, o ator contou ter deparado com "várias portas fechadas" quando decidiu voltar ao mercado.
"Geralmente sigo um caminho diferente quando sinto que Hollywood quer que eu siga o padrão", disse ao colega ator Glen Powell na entrevista a Interview Magazine. "Quando tive meus anos de comédias românticas, havia um limite para isso, e esses filmes foram sucessos sólidos para mim. Mas eu queria experimentar outras coisas. Claro que não estava conseguindo esses papéis, então tive que deixar Hollywood por dois anos", explicou.
O ator então lembrou que chegou a conversar com esposa, a top model Camila Alves, sobre encontrar uma "nova vocação". "Falei que iria virar professor de ensino médio ou estudar para ser maestro", lembrou. "Foi assustador e pensei: 'Saí de Hollywood. Saí da minha linha.' A linha que Hollywood disse que eu deveria seguir, e Hollywood disse: 'Bem, f-da-se, cara. Você deveria ter ficado na sua linha. Até logo'", contou.
Por fim, Matthew McConaughey falou sobre a sensação de impotência que atravessou naquela ocasião: "Os dias eram longos, o sentimento de insignificância. Mas eu me convenci de que era isso que eu precisava ter feito".

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