Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Minha Irmã e Eu' faz 2 milhões de espectadores após um mês em cartaz

O filme já havia quebrado um hiato em janeiro, quando chegou à faixa do 1 milhão, número que não era atingido por uma produção nacional desde 2019
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 12:07

Cena do filme 'Minha Irmã e Eu', de Susana Garcia
Cena do filme 'Minha Irmã e Eu', de Susana Garcia Crédito: Ellen Soares/Divulgação
A comédia "Minha Irmã e Eu", estrelada por Ingrid Guimarães e Tata Werneck, passou a marca de 2 milhões de espectadores em salas de cinema nesta terça-feira (6).
O filme já havia quebrado um hiato do cinema nacional no começo de janeiro, quando conseguiu chegar à faixa do 1 milhão, número que não era atingido por uma produção nacional desde 2019, quando "Minha Mãe é uma Peça 3" conseguiu mais de 11 milhões de espectadores nas salas - até hoje o título de maior bilheteria do cinema brasileiro.
O marco chega pouco mais de um mês após a estreia da comédia, em 28 de dezembro, em mais de mil salas pelo país. A cifra ainda é bem menor que outros recordes de bilheteria brasileiros.
Nesta semana, "Nosso Lar 2: Os Mensageiros" também chegou à marca de 1 milhão de espectadores, após o lançamento em 25 de janeiro. A produção é continuação da obra de 2010, que conseguiu 4 milhões de público na época.
Em 2023, o filme "Nosso Sonho", sobre a dupla de funkeiros Claudinho e Buchecha, foi a obra nacional mais vista, levando 521 mil pessoas às salas, mesmo com pouco tempo em cartaz. Outra estreia do final de ano, "Mamonas Assassinas - O Filme" também conquistou um público expressivo nesse começo de ano, passando da faixa dos 500 mil espectadores.
A cota de tela, já sancionada pelo presidente Lula, ainda não foi de fato implementada e ainda passa por avaliações de comissões da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Ainda não há uma data definida para que entre em vigor. Com ela, empresas de cinema serão obrigadas a exibir longas nacionais em sua programação, observando o número mínimo de sessões e a diversidade dos títulos.
Como a Folha de S.Paulo já mostrou, sem a cota, praticamente todos os filmes nacionais - inclusive os mais comerciais - ficam relegados a sessões anteriores às quatro da tarde, horário em que os cinemas ficam mais vazios.

Veja Também

'Folhas de Outono' mistura comédia e romance para retratar tristeza proletária

Nosso Lar 2 é gesto de solidariedade em um Brasil cada vez mais intolerante

Netflix promete segunda temporada de 'Round 6' para 2024, diz site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema comedia ingrid guimarães Tatá Werneck Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplicam no Porto de Vitória
Disparo travessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala
Tiros atingem imóveis durante fuga de bandidos em Colina de Laranjeiras
Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados