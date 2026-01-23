Cinema

Live-action sobre He-Man estreia no Brasil em junho

Longa amplia franquia do herói consagrado na animação dos anos 1980. Filme traz Nicholas Galitzine, Jared Leto e Idris Elba no elenco

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14:37

Popular herói de uma animação dos anos 1980, He-Man é tema da live-action "Mestres do Universo", que estreia no Brasil no dia 4 de junho.

Já é possível ter uma ideia do filme da Sony Pictures no trailer que traz Nicholas Galitzine ("Vermelho, Branco e Sangue Azul") no papel principal e Jared Leto (do premiado "Clube de Compras Dallas") como o antagonista.

A franquia comandada pelo diretor Travis Knight ("Bumblebee") tem ainda Camila Mendes ("Riverdale") como a guerreira Teela e Idris Elba ("Thor") como Duncan, mentor e amigo do príncipe Adam/He-Man.

O filme segue a história do príncipe Adam, que é guiado de volta até o seu lar em Eternia pela espada do poder, um artefato mágico.

Ele então precisa enfrentar o vilão Esqueleto para salvar o reino enquanto assume o seu destino como He-Man, o homem mais poderoso do mundo. Na missão, ele conta com a ajuda de seus aliados, Teela e Duncan, além de um tigre, chamado de Pacato na versão brasileira exibida na TV.

He-Man foi criado originalmente nos anos 1980 como uma linha de brinquedos da Mattel. Posteriormente, fez sucesso como uma série de animação. O personagem ainda expandiu a franquia com uma saga de história em quadrinhos.

