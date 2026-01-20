Cultura

5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de janeiro

Produções de ação, aventura e drama prometem dominar as salas de exibição

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19:51

Produções imperdíveis estreiam nos cinemas nesta semana Crédito: Imagem: Reprodução digital | A24 Films e Diamond Filmes

Durante as férias, nada melhor do que aproveitar o tempo livre para curtir uma boa sessão de cinema. E, se você ainda está em dúvida sobre o que assistir, as estreias desta semana prometem facilitar a escolha. Para as crianças, a programação começa com as animações “Megadeth: Behind The Mask” e “Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar”, duas histórias cheias de aventura, coragem e autodescoberta, ideais para inspirar os pequenos.

Para quem gosta de ação, a dica é “Justiça Artificial”, um thriller de ficção científica que provoca reflexões sobre os limites do uso da Inteligência Artificial (IA) na sociedade. Seguindo o destaque do Globo de Ouro 2026, “Marty Supreme” também chega aos cinemas como uma das apostas da semana. A cinebiografia entrou para a história da premiação ao tornar Timothée Chalamet o ator mais jovem a conquistar o prêmio de Melhor Ator em Comédia ou Musical.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias nos cinemas!

1. Justiça Artificial (22/01)

“Justiça Artificial” acompanha a história de um detetive que tenta provar a um juiz de inteligência artificial avançada que não matou a esposa (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios, Atlas Entertainment, Bazelevs Entertainment, Bazelevs Production e Big Indie Pictures) Crédito:

Com Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis e Annabelle Wallis no elenco, “Justiça Artificial” é ambientado em um futuro próximo e acompanha a história do detetive Chris Raven, um homem que vai parar no banco dos réus após ser acusado de um crime violento: o assassinato de sua esposa.

Para escapar da condenação, ele tem apenas 90 dias para provar sua inocência a um juiz de inteligência artificial avançada — sistema que ele mesmo ajudou a implementar no passado. Mas será que uma máquina é capaz de julgar a verdade e a complexidade das emoções humanas? Isso é o que Chris precisa descobrir.

2. Marty Supreme (22/01)

“Marty Supreme” retrata a trajetória do ambicioso jogador de tênis de mesa Marty Reisman Crédito: Imagem: Reprodução digital | A24 Films e Diamond Filmes

Dirigido por Josh Safdie, “Marty Supreme” é uma cinebiografia sobre o ambicioso jogador de tênis de mesa Marty Reisman (Timothée Chalamet). A obra retrata sua trajetória improvável, mostrando como ele passou de traficante a um dos grandes fenômenos do pingue-pongue, acumulando mais de 22 vitórias e conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional de raquete.

Mas o filme vai além das conquistas esportivas. A narrativa também revela um lado pouco conhecido do jogador, marcado por apostas, vícios e uma busca incessante por grandeza, cujas consequências deixam marcas profundas em sua vida, para além das vitórias.

3. Monarcas: O Conto das Borboletas (22/01)

“Monarcas: O Conto das Borboletas” acompanha as aventuras de uma borboleta e seus amigos durante a viagem de sua vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Ulysses e Carpe Diem Film & TV

Nova aposta do Cinecolor Filmes Brasil, “Monarcas: O Conto das Borboletas” é a animação perfeita para adultos assistirem com as crianças. O longa acompanha a história de Patrick, uma borboleta-monarca que nasceu sem uma das asas e se esconde em um trailer de algodão-doce para embarcar na viagem de sua vida.

Segundo a sinopse oficial, ao lado dos amigos Marty, uma lagarta atrapalhada, e Jennifer, uma borboleta com medo de altura, Patrick se torna um herói improvável ao enfrentar seus medos e superar adversidades. “É uma história de aventura, autodescoberta e heroísmo, contada com humor e com uma poderosa mensagem: nossas diferenças são menos importantes do que os laços que nos unem, e é na adversidade que nosso verdadeiro caráter brilha”, destaca a sinopse.

4. Megadeth: Behind The Mask (22/01)

“Megadeth: Behind The Mask” compartilha história inéditas sobre o passado da banda norte-americana de thrash metal Crédito: Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing

Um documentário musical em celebração os 40 anos da banda norte-americana de thrash metal “Megadeth”. O longa compartilha histórias inéditas sobre o passado do grupo, reunindo imagens de estúdio e audição completa do novo álbum homônimo do grupo.

A produção ainda conta com comentários de David Scott Mustaine, cofundador, vocalista, compositor principal do conjunto. Conforme a sinopse oficial, o longa “é um tributo ao legado da banda e um prenúncio a um novo capítulo”.

5. Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar (22/01)

“Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar” acompanha as novas aventuras de Toto, enquanto ele tenta devolver um urso-polar ao seu habitat natural (Imagem: Reprodução digital | Huevocartoon Producciones) Crédito:

Encerrando a viagem de Toto, “Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar”, terceiro filme da série mexicana “Um Filme de Ovos”, acompanha as novas aventuras da galinha, desta vez empenhada em devolver um filhote de urso-polar ao seu habitat natural após ele escapar de uma viagem de circo. No entanto, o que ele não considerou é que, para cumprir essa missão, teria que viajar até o Polo Sul.

Ao embarcar nessa jornada, Toto conta com a ajuda da equipe Little Eggs para enfrentar perigos inimagináveis, como as baixas temperaturas, um trio de orcas malucas, piratas, um leão-marinho enfurecido e até um grupo de loucos. Ao longo da jornada, ele ainda se junta a um grupo de pinguins surfistas camaradas, que acrescentam ainda mais emoção e diversão à história.