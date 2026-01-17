'Invocação do Mal' vai ganhar prequel em 2027 após sucesso de quatro filme

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 16:00
A franquia "Invocação do Mal" já tem data para mais um filme nas telonas. A previsão é que em 10 de setembro de 2027, conforme anunciou a Warner nesta sexta-feira, chegue aos cinemas "The Conjuring: First Communion" -algo como "Invocação do Mal: Primeira Comunhão"--, um prequel para a saga de terror que havia encerrado sua saga principal com o quarto filme, lançado no ano passado, com uma bilheteria global de quase meio milhão de dólares.
Somando os quatro filmes principais e os spin-offs "Annabelle" e "A Freira", a franquia já ultrapassou a marca de US$ 2,5 bilhões em bilheteria global, consolidando-se como uma das mais lucrativas do terror.
A direção ficará a cargo do cineasta francês Rodrigue Huart, enquanto o roteiro será assinado por Richard Naing e Ian Goldberg, profissionais já envolvidos em produções do universo criado pela New Line Cinema. A proposta é explorar eventos anteriores aos casos mais conhecidos, aprofundando a mitologia que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.
Além de "Invocação do Mal", a Warner Bros. anunciou outros grandes lançamentos para os próximos anos. O filme de ficção científica "The Great Beyond", dirigido por J.J. Abrams e estrelado por Glen Powell e Jenna Ortega, chega aos cinemas em 13 de novembro de 2026.
Outro destaque é "Panic Carefully", de Sam Esmail, com Julia Roberts no elenco, previsto para 26 de fevereiro de 2027. Por fim, o projeto de ficção científica ainda sem título de Tim Miller, com Keanu Reeves, tem estreia marcada para 13 de agosto de 2027, completando o calendário do estúdio.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta