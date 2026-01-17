Novidade!

'Invocação do Mal' vai ganhar prequel em 2027 após sucesso de quatro filme

Filme da franquia de terror foi confirmado pela Warner

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 16:00

Filme Invocação do Mal Crédito: Reprodução

A franquia "Invocação do Mal" já tem data para mais um filme nas telonas. A previsão é que em 10 de setembro de 2027, conforme anunciou a Warner nesta sexta-feira, chegue aos cinemas "The Conjuring: First Communion" -algo como "Invocação do Mal: Primeira Comunhão"--, um prequel para a saga de terror que havia encerrado sua saga principal com o quarto filme, lançado no ano passado, com uma bilheteria global de quase meio milhão de dólares.

Somando os quatro filmes principais e os spin-offs "Annabelle" e "A Freira", a franquia já ultrapassou a marca de US$ 2,5 bilhões em bilheteria global, consolidando-se como uma das mais lucrativas do terror.

A direção ficará a cargo do cineasta francês Rodrigue Huart, enquanto o roteiro será assinado por Richard Naing e Ian Goldberg, profissionais já envolvidos em produções do universo criado pela New Line Cinema. A proposta é explorar eventos anteriores aos casos mais conhecidos, aprofundando a mitologia que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

Além de "Invocação do Mal", a Warner Bros. anunciou outros grandes lançamentos para os próximos anos. O filme de ficção científica "The Great Beyond", dirigido por J.J. Abrams e estrelado por Glen Powell e Jenna Ortega, chega aos cinemas em 13 de novembro de 2026.

Outro destaque é "Panic Carefully", de Sam Esmail, com Julia Roberts no elenco, previsto para 26 de fevereiro de 2027. Por fim, o projeto de ficção científica ainda sem título de Tim Miller, com Keanu Reeves, tem estreia marcada para 13 de agosto de 2027, completando o calendário do estúdio.

