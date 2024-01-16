Jennifer Coolidge agradece a 'gays malvados' por vencer Emmy de atriz coadjuvante

Jennifer Coolidge no Emmy Awards Crédito: Reuters/Folhapress

Jennifer Coolidge agradeceu aos "gays malvados" durante o seu discurso no palco do Emmy Awards, que consagra as melhores séries do ano. A atriz venceu a categoria da premiação de melhor atriz coadjuvante em série dramática por sua atuação na segunda temporada de "The White Lotus".

"Eu quero só agradecer a todos os gays malvados", disse a atriz, fazendo referência à sua fala da série que viralizou nas redes sociais: "Estes gays estão tentando me matar".

A atriz também aproveitou para comentar o seu desfecho na temporada, que matou a sua personagem, Tanya. "Eu acho que ela era demais, e talvez as pessoas fossem cansar dela se ela aparecesse em outra temporada", disse Coolidge no palco.