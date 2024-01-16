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Premiação

Jennifer Coolidge agradece a 'gays malvados' por vencer Emmy de atriz coadjuvante

Atriz também brincou que pessoas ficariam cansadas de sua personagem se ela voltasse para a terceira temporada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 08:30

Jennifer Coolidge no Emmy Awards
Jennifer Coolidge no Emmy Awards Crédito: Reuters/Folhapress
Jennifer Coolidge agradeceu aos "gays malvados" durante o seu discurso no palco do Emmy Awards, que consagra as melhores séries do ano. A atriz venceu a categoria da premiação de melhor atriz coadjuvante em série dramática por sua atuação na segunda temporada de "The White Lotus".
"Eu quero só agradecer a todos os gays malvados", disse a atriz, fazendo referência à sua fala da série que viralizou nas redes sociais: "Estes gays estão tentando me matar".
A atriz também aproveitou para comentar o seu desfecho na temporada, que matou a sua personagem, Tanya. "Eu acho que ela era demais, e talvez as pessoas fossem cansar dela se ela aparecesse em outra temporada", disse Coolidge no palco.
Ela terminou o discurso pouco depois, após a transmissão alertar para o fim de seu tempo no prêmio de forma bem humorada, com uma atriz que apontava uma placa para o fim do tempo.

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