Emmy consagra 'Succession', 'O Urso' e 'Treta'; veja a lista completa de vencedores

Depois de um atraso de quatro meses, a Academia de Televisão dos Estados Unidos finalmente premiou, nesta segunda-feira, dia 15, os melhores das telinhas com o Primetime Emmy, mais prestigioso troféu americano dedicado às séries e a outras produções televisivas.A cerimônia aconteceu em Los Angeles.
O Emmy desta segunda é, na verdade, a edição de 2023 do prêmio. Impedida de acontecer em sua tradicional data de setembro devido às greves de roteiristas e atores em Hollywood, a premiação revela agora seus principais vencedores, dias depois de anunciar os vitoriosos em categorias menores, em boa parte técnicas.
No Creative Arts Emmy, como é chamada esta ala da premiação, "The Last of Us" saiu na frente, com oito troféus --atriz convidada, para Storm Reid, ator convidado, para Nick Offerman, maquiagem prostética, efeitos visuais, design de vinheta, edição de som, mixagem de som e montagem.
Na sequência aparecem "O Urso", "Wandinha" e "The White Lotus", empatados com quatro cada. Para esta segunda, a expectativa é que, novamente, "O Urso" e "The White Lotus" saiam da festa com diversos troféus, bem como "Succession", drama familiar da HBO que é favorito a melhor série de drama e que concorre pela última vez.
Confira, abaixo, os vencedores desta segunda:
- Série dramática
- "Andor" (Disney+)
- "Better Call Saul" (Netflix)
- "The Crown" (Netflix)
- "A Casa do Dragão" (HBO Max)
- "The Last of Us" (HBO Max)
- "Succession" (HBO Max)
- "The White Lotus" (HBO Max)
- "Yellowjackets" (Paramount+)
- Ator em série dramática
- Jeff Bridges, "The Old Man" (Star+)
- Brian Cox, "Succession"
- Kieran Culkin, "Succession"
- Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
- Pedro Pascal, "The Last of Us"
- Jeremy Strong, "Succession"
- Atriz em série dramática
- Sharon Horgan, "Mal de Família" (Apple TV+)
- Melanie Lynskey, "Yellowjackets"
- Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale" (Paramount+)
- Bella Ramsey, "The Last of Us"
- Sarah Snook, "Succession"
- Keri Russell, "A Diplomata" (Netflix)
- Ator coadjuvante em série dramática
- F. Murray Abraham, "The White Lotus"
- Nicholas Braun, "Succession"
- Michael Imperioli, "The White Lotus"
- Matthew Macfadyen, "Succession"
- Theo James, "The White Lotus"
- Will Sharpe, "The White Lotus"
- Alan Ruck, "Succession"
- Alexander Skarsgard, "Succession"
- Atriz coadjuvante em série dramática
- Rhea Seehorn, "Better Call Saul"
- Jennifer Coolidge, "The White Lotus"
- Elizabeth Debicki, "The Crown"
- J. Smith-Cameron, "Succession"
- Meghann Fahy, "The White Lotus"
- Sabrina Impacciatore, "The White Lotus"
- Aubrey Plaza, "The White Lotus"
- Simona Tabasco, "The White Lotus"
- Melhor direção em série dramática
- "Rix Road" ("Andor")
- "The Prick" ("Mal de Família")
- "Long, Long Time" ("The Last of Us")
- "America Decides" ("Succession")
- "Connor's Wedding" ("Succession")
- "Living+" ("Succession")
- "Arrivederci" ("The White Lotus")
- Melhor roteiro em série dramática
- "One Way Out" ("Andor")
- "The Prick" ("Mal de Família")
- "Point and Shoot" ("Better Call Saul")
- "Saul Gone" ("Better Call Saul")
- "Long, Long Time" ("The Last of Us")
- "Connor's Wedding" ("Succession")
- "Arrivederci" ("The White Lotus")
- Série de comédia
- "Abbott Elementary" (Star+)
- "Barry" (HBO Max)
- "O Urso" (Star+)
- "Na Mira do Júri" (Prime Video)
- "Maravilhosa Sra. Maisel" (Prime Video)
- "Only Murders in the Building" (Star+)
- "Ted Lasso" (Apple TV+)
- "Wandinha" (Netflix)
- Ator em série de comédia
- Bill Hader, "Barry"
- Jason Segel, "Falando a Real" (Apple TV+)
- Martin Short, "Only Murders in the Building"
- Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
- Jeremy Allen White, "O Urso"
- Atriz em série de comédia
- Christina Applegate, "Disque Amiga para Matar" (Netflix)
- Rachel Brosnahan, "Maravilhosa Sra. Maisel"
- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
- Natasha Lyonne, "Poker Face" (Universal+ Brasil)
- Jenna Ortega, "Wandinha"
- Ator coadjuvante em série de comédia
- Anthony Carrigan, "Barry"
- Brett Goldstein, "Ted Lasso"
- Ebon Moss-Bachrach, "O Urso"
- Tyler James Williams, "Abbott Elementary"
- Henry Winkler, "Barry"
- Phil Dunster, "Ted Lasso"
- James Marsden, "Na Mira do Júri"
- Atriz coadjuvante em série de comédia
- Alex Borstein, "Maravilhosa Sra. Maisel"
- Ayo Edebiri, "O Urso"
- Janelle James, "Abbott Elementary"
- Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
- Hannah Waddingham, "Ted Lasso"
- Jessica Williams, "Falando a Real"
- Juno Temple, "Ted Lasso"
- Melhor direção de série de comédia
- "wow" ("Barry")
- "Review" ("O Urso")
- "Four Minutes" ("Maravilhosa Sra. Maisel")
- "Don't Touch My Hair" ("The Ms. Pat Show")
- "So Long Farewell" ("Ted Lasso")
- "Wednesday's Child Is Full of Woe" ("Wandinha")
- Melhor roteiro de série de comédia
- "wow" ("Barry")
- "System" ("O Urso")
- "Ineffective Assistance" ("Na Mira do Júri")
- "Cary and Brooke Go to an Aids Play" ("The Other Two")
- "So Long Farewell" ("Ted Lasso")
- Minissérie
- "Treta" (Netflix)
- "Dahmer: Um Canibal Americano" (Netflix)
- "Daisy Jones & the Six" (Prime Video)
- "A Nova Vida de Toby" (Star+)
- "Obi-Wan Kenobi" (Disney+)
- Filme para TV
- "Dolly Parton's Mountain Magic Christmas" (inédito no Brasil)
- "Fire Island" (Star+)
- "Abracadabra 2" (Disney+)
- "O Predador: A Caçada" (Star+)
- "Weird: The Al Yankovic Story" (inédito no Brasil)
- Ator em minissérie ou filme para TV
- Taron Egerton, "Black Bird" (Apple TV+)
- Kumail Nanjiani, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução" (Star+)
- Evan Peters, "Dahmer: Um Canibal Americano"
- Daniel Radcliffe, "Weird: The Al Yankovic Story"
- Steven Yeun, "Treta"
- Michael Shannon, "George & Tammy" (Paramount+)
- Atriz em minissérie ou filme para TV
- Lizzy Caplan, "A Nova Vida de Toby"
- Jessica Chastain, "George & Tammy"
- Kathryn Hahn, "As Pequenas Coisas da Vida" (Star+)
- Dominique Fishback, "Enxame" (Prime Video)
- Riley Keough, "Daisy Jones & the Six"
- Ali Wong, "Treta"
- Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV
- Murray Bartlett, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"
- Paul Walter Hauser, "Black Bird"
- Richard Jenkins, "Dahmer: Um Canibal Americano"
- Ray Liotta, "Black Bird"
- Jesse Plemons, "Amor e Morte" (HBO Max)
- Joseph Lee, "Treta"
- Young Mazino, "Treta"
- Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV
- Annaleigh Ashford, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"
- Maria Bello, "Treta"
- Claire Danes, "A Nova Vida de Toby"
- Juliette Lewis, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"
- Camila Morrone, "Daisy Jones & the Six"
- Niecey Nash-Betts, "Dahmer: Um Canibal Americano"
- Merritt Wever, "As Pequenas Coisas da Vida"
- Melhor direção em minissérie ou filme para TV
- "Figures of Light" ("Treta")
- "The Great Fabricator" ("Treta")
- "Bad Meat" ("Dahmer: Um Canibal Americano")
- "Silenced" ("Dahmer: Um Canibal Americano")
- "Me-Time" ("A Nova Vida de Toby")
- "O Predador: A Caçada"
- Melhor roteiro em minissérie ou filme para TV
- "The Birds Don't Sing, They Screech in Pain" ("Treta")
- "Fire Island"
- "Me-Time" ("A Nova Vida de Toby")
- "O Predador: A Caçada"
- "Stung" ("Enxame")
- "Weird: The Al Yankovic Story"
- Melhor programa de competição
- "The Amazing Race" (inédito no Brasil)
- RuPaul’s Drag Race (Paramount+)
- "Survivor" (inédito no Brasil)
- Top Chef (inédito no Brasil)
- The Voice (inédito no Brasil)
- Melhor talk show
- The Daily Show with Trevor Noah (inédito no Brasil)
- Jimmy Kimmel Live! (inédito no Brasil)
- Late Night with Seth Meyers (inédito no Brasil)
- The Late Show with Stephen Colbert (inédito no Brasil)
- The Problem with Jon Stewart (Apple TV+)
- Melhor programa de variedades ao vivo
- The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
- "Chris Rock: Indignação Seletiva" (Netflix)
- Elton John: O Show da Despedida (Disney+)
- Oscar 2023
- Tony 2023