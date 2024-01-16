Premiação

Emmy consagra 'Succession', 'O Urso' e 'Treta'; veja a lista completa de vencedores

Premiação concentra vitoriosos entre poucas séries e tem noite sem surpresas, mas com muitos feitos históricos
Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 08:22

Succession é uma das favoritas ao Emmy 2023: cerimônia acontece nesta segunda
Succession é consagrada no Emmy 2023: cerimônia aconteceu nesta segunda Crédito: HBO/Divulgação
Depois de um atraso de quatro meses, a Academia de Televisão dos Estados Unidos finalmente premiou, nesta segunda-feira, dia 15, os melhores das telinhas com o Primetime Emmy, mais prestigioso troféu americano dedicado às séries e a outras produções televisivas.A cerimônia aconteceu em Los Angeles.
O Emmy desta segunda é, na verdade, a edição de 2023 do prêmio. Impedida de acontecer em sua tradicional data de setembro devido às greves de roteiristas e atores em Hollywood, a premiação revela agora seus principais vencedores, dias depois de anunciar os vitoriosos em categorias menores, em boa parte técnicas.
No Creative Arts Emmy, como é chamada esta ala da premiação, "The Last of Us" saiu na frente, com oito troféus --atriz convidada, para Storm Reid, ator convidado, para Nick Offerman, maquiagem prostética, efeitos visuais, design de vinheta, edição de som, mixagem de som e montagem.
Na sequência aparecem "O Urso", "Wandinha" e "The White Lotus", empatados com quatro cada. Para esta segunda, a expectativa é que, novamente, "O Urso" e "The White Lotus" saiam da festa com diversos troféus, bem como "Succession", drama familiar da HBO que é favorito a melhor série de drama e que concorre pela última vez.
Confira, abaixo, os vencedores desta segunda:
  • Série dramática
  • "Andor" (Disney+)
  • "Better Call Saul" (Netflix)
  • "The Crown" (Netflix)
  • "A Casa do Dragão" (HBO Max)
  • "The Last of Us" (HBO Max)
  • "Succession" (HBO Max)
  • "The White Lotus" (HBO Max)
  • "Yellowjackets" (Paramount+)

  • Ator em série dramática
  • Jeff Bridges, "The Old Man" (Star+)
  • Brian Cox, "Succession"
  • Kieran Culkin, "Succession"
  • Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
  • Pedro Pascal, "The Last of Us"
  • Jeremy Strong, "Succession"

  • Atriz em série dramática
  • Sharon Horgan, "Mal de Família" (Apple TV+)
  • Melanie Lynskey, "Yellowjackets"
  • Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale" (Paramount+)
  • Bella Ramsey, "The Last of Us"
  • Sarah Snook, "Succession"
  • Keri Russell, "A Diplomata" (Netflix)

  • Ator coadjuvante em série dramática
  • F. Murray Abraham, "The White Lotus"
  • Nicholas Braun, "Succession"
  • Michael Imperioli, "The White Lotus"
  • Matthew Macfadyen, "Succession"
  • Theo James, "The White Lotus"
  • Will Sharpe, "The White Lotus"
  • Alan Ruck, "Succession"
  • Alexander Skarsgard, "Succession"

  • Atriz coadjuvante em série dramática
  • Rhea Seehorn, "Better Call Saul"
  • Jennifer Coolidge, "The White Lotus"
  • Elizabeth Debicki, "The Crown"
  • J. Smith-Cameron, "Succession"
  • Meghann Fahy, "The White Lotus"
  • Sabrina Impacciatore, "The White Lotus"
  • Aubrey Plaza, "The White Lotus"
  • Simona Tabasco, "The White Lotus"

  • Melhor direção em série dramática
  • "Rix Road" ("Andor")
  • "The Prick" ("Mal de Família")
  • "Long, Long Time" ("The Last of Us")
  • "America Decides" ("Succession")
  • "Connor's Wedding" ("Succession")
  • "Living+" ("Succession")
  • "Arrivederci" ("The White Lotus")

  • Melhor roteiro em série dramática
  • "One Way Out" ("Andor")
  • "The Prick" ("Mal de Família")
  • "Point and Shoot" ("Better Call Saul")
  • "Saul Gone" ("Better Call Saul")
  • "Long, Long Time" ("The Last of Us")
  • "Connor's Wedding" ("Succession")
  • "Arrivederci" ("The White Lotus")

  • Série de comédia
  • "Abbott Elementary" (Star+)
  • "Barry" (HBO Max)
  • "O Urso" (Star+)
  • "Na Mira do Júri" (Prime Video)
  • "Maravilhosa Sra. Maisel" (Prime Video)
  • "Only Murders in the Building" (Star+)
  • "Ted Lasso" (Apple TV+)
  • "Wandinha" (Netflix)

  • Ator em série de comédia
  • Bill Hader, "Barry"
  • Jason Segel, "Falando a Real" (Apple TV+)
  • Martin Short, "Only Murders in the Building"
  • Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
  • Jeremy Allen White, "O Urso"

  • Atriz em série de comédia
  • Christina Applegate, "Disque Amiga para Matar" (Netflix)
  • Rachel Brosnahan, "Maravilhosa Sra. Maisel"
  • Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
  • Natasha Lyonne, "Poker Face" (Universal+ Brasil)
  • Jenna Ortega, "Wandinha"

  • Ator coadjuvante em série de comédia
  • Anthony Carrigan, "Barry"
  • Brett Goldstein, "Ted Lasso"
  • Ebon Moss-Bachrach, "O Urso"
  • Tyler James Williams, "Abbott Elementary"
  • Henry Winkler, "Barry"
  • Phil Dunster, "Ted Lasso"
  • James Marsden, "Na Mira do Júri"

  • Atriz coadjuvante em série de comédia
  • Alex Borstein, "Maravilhosa Sra. Maisel"
  • Ayo Edebiri, "O Urso"
  • Janelle James, "Abbott Elementary"
  • Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
  • Hannah Waddingham, "Ted Lasso"
  • Jessica Williams, "Falando a Real"
  • Juno Temple, "Ted Lasso"

  • Melhor direção de série de comédia
  • "wow" ("Barry")
  • "Review" ("O Urso")
  • "Four Minutes" ("Maravilhosa Sra. Maisel")
  • "Don't Touch My Hair" ("The Ms. Pat Show")
  • "So Long Farewell" ("Ted Lasso")
  • "Wednesday's Child Is Full of Woe" ("Wandinha")

  • Melhor roteiro de série de comédia
  • "wow" ("Barry")
  • "System" ("O Urso")
  • "Ineffective Assistance" ("Na Mira do Júri")
  • "Cary and Brooke Go to an Aids Play" ("The Other Two")
  • "So Long Farewell" ("Ted Lasso")

  • Minissérie
  • "Treta" (Netflix)
  • "Dahmer: Um Canibal Americano" (Netflix)
  • "Daisy Jones & the Six" (Prime Video)
  • "A Nova Vida de Toby" (Star+)
  • "Obi-Wan Kenobi" (Disney+)

  • Filme para TV
  • "Dolly Parton's Mountain Magic Christmas" (inédito no Brasil)
  • "Fire Island" (Star+)
  • "Abracadabra 2" (Disney+)
  • "O Predador: A Caçada" (Star+)
  • "Weird: The Al Yankovic Story" (inédito no Brasil)

  • Ator em minissérie ou filme para TV
  • Taron Egerton, "Black Bird" (Apple TV+)
  • Kumail Nanjiani, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução" (Star+)
  • Evan Peters, "Dahmer: Um Canibal Americano"
  • Daniel Radcliffe, "Weird: The Al Yankovic Story"
  • Steven Yeun, "Treta"
  • Michael Shannon, "George & Tammy" (Paramount+)

  • Atriz em minissérie ou filme para TV
  • Lizzy Caplan, "A Nova Vida de Toby"
  • Jessica Chastain, "George & Tammy"
  • Kathryn Hahn, "As Pequenas Coisas da Vida" (Star+)
  • Dominique Fishback, "Enxame" (Prime Video)
  • Riley Keough, "Daisy Jones & the Six"
  • Ali Wong, "Treta"

  • Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV
  • Murray Bartlett, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"
  • Paul Walter Hauser, "Black Bird"
  • Richard Jenkins, "Dahmer: Um Canibal Americano"
  • Ray Liotta, "Black Bird"
  • Jesse Plemons, "Amor e Morte" (HBO Max)
  • Joseph Lee, "Treta"
  • Young Mazino, "Treta"

  • Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV
  • Annaleigh Ashford, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"
  • Maria Bello, "Treta"
  • Claire Danes, "A Nova Vida de Toby"
  • Juliette Lewis, "Bem-Vindos ao Clube da Sedução"
  • Camila Morrone, "Daisy Jones & the Six"
  • Niecey Nash-Betts, "Dahmer: Um Canibal Americano"
  • Merritt Wever, "As Pequenas Coisas da Vida"

  • Melhor direção em minissérie ou filme para TV
  • "Figures of Light" ("Treta")
  • "The Great Fabricator" ("Treta")
  • "Bad Meat" ("Dahmer: Um Canibal Americano")
  • "Silenced" ("Dahmer: Um Canibal Americano")
  • "Me-Time" ("A Nova Vida de Toby")
  • "O Predador: A Caçada"

  • Melhor roteiro em minissérie ou filme para TV
  • "The Birds Don't Sing, They Screech in Pain" ("Treta")
  • "Fire Island"
  • "Me-Time" ("A Nova Vida de Toby")
  • "O Predador: A Caçada"
  • "Stung" ("Enxame")
  • "Weird: The Al Yankovic Story"

  • Melhor programa de competição
  • "The Amazing Race" (inédito no Brasil)
  • RuPaul’s Drag Race (Paramount+)
  • "Survivor" (inédito no Brasil)
  • Top Chef (inédito no Brasil)
  • The Voice (inédito no Brasil)

  • Melhor talk show
  • The Daily Show with Trevor Noah (inédito no Brasil)
  • Jimmy Kimmel Live! (inédito no Brasil)
  • Late Night with Seth Meyers (inédito no Brasil)
  • The Late Show with Stephen Colbert (inédito no Brasil)
  • The Problem with Jon Stewart (Apple TV+)

  • Melhor programa de variedades ao vivo
  • The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
  • "Chris Rock: Indignação Seletiva" (Netflix)
  • Elton John: O Show da Despedida (Disney+)
  • Oscar 2023
  • Tony 2023

