Inédito nos cinemas, "Teca e Tuti" terá sessão gratuita nesta sexta (23), na Ufes

A animação "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca" terá lançamento com sessão gratuita na Ufes Crédito: Rocambole Produções

Vitória será a primeira capital a exibir a animação "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca", nova produção de Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo, ainda inédita em circuito comercial no Brasil.

O melhor vem agora: a pré-estreia nacional é totalmente gratuita. A sessão rola nesta sexta (23), às 18h30, no auditório do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. O encontro tem apoio da produtora capixaba Instituto Marlin Azul como também da Ufes. É só chegar e assistir!

Além da projeção, o público confere uma aula com o diretor Tiago MAL (um dos criadores do filme), em que será abordado desde a elaboração do projeto até a finalização do longa, todo feito em stop motion, uma técnica de animação onde tudo acontece por meio de sequências fotográficas, usando bonecos articulados em cenários construídos e montados em um estúdio.

Ah, sim: o animador movimenta os bonecos manualmente e os fotografa quadro a quadro. Foram necessárias quase 30 mil fotos para fazer os bichinhos andarem, falarem e cantarem.

Tudo bacana, mas qual a história de "Teca e Tuti"? Trata-se de um conto familiar onde se louva valores como a educação e o (saudável) hábito da leitura. A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura.

O que eles mais gostam é (claro!) comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam tramas que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério (não vamos dar spoiler, ok!), a dupla parte para a biblioteca em busca da história mais importante de suas vidas. Uma fofurice só!

INICIATIVA

Mas por que Vitória foi a escolhida para ter a exibição inicial do longa? A resposta é simples. Os realizadores optaram pela cidade por ela ter uma grande ligação com o cinema de animação. O ES é sede do pioneiro Projeto Animação, desenvolvido pelo Instituto Marlin Azul, que, há mais de duas décadas, promove oficinas de audiovisual para alunos da rede pública de ensino de várias regiões do país.

Por falar em educação, "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca" também terá uma sessão fechada para estudantes da rede pública municipal. Como já citado, o filme - que demorou mais de dez anos para ficar pronto - trata da importância dos livros e das histórias para nossa formação sócio-cultural. A projeção acontece também nesta sexta (23), no Cine Jardins, em Vitória.

"Para nós é muito importante ver a reação e saber a opinião das crianças nesta exibição, pois nosso maior objetivo é transmitir essa mensagem de valorização das histórias, com nosso filme", afirma Tiago MAL, um dos realizadores do projeto.

LANÇAMENTO DE "TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA"