Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Indicações ao Oscar são adiadas de novo após onda de incêndios em Los Angeles

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas adiou pela segunda vez o anúncio das indicações ao Oscar de 2025 em função da onda de incêndios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 18:59

A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (27) com transmissão na TNT e Globoplay
Indicações ao Oscar 2025 serão reveladas no próximo dia 23 de janeiro Crédito: Oscar/Academy Awards
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas adiou pela segunda vez o anúncio das indicações ao Oscar de 2025 em função da onda de incêndios florestais que vem acontecendo em Los Angeles, nos Estados Unidos.
As indicações serão relevadas no próximo dias 23 de janeiro. Inicialmente previsto para esta sexta-feira (17), o anúncio já havia sido adiado para o dia 19 de janeiro, mas sofreu uma nova alteração. A medida também implica no aumento do tempo de votação.
"Devido aos incêndios ainda ativos na área de Los Angeles, achamos necessário estender nosso período de votação e mudar a data do anúncio de nossas indicações para dar mais tempo aos nossos membros", afirmaram o presidente-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Janet Yang, em um comunicado emitido à imprensa.

Veja Também

Quais são as chances de Fernanda Torres no Oscar depois do Globo de Ouro?

O novo adiamento faz parte de uma série de mudanças e cancelamentos na agenda da temporada de premiações que Los Angeles vive no momento.
Foi o caso do cancelamento de uma sessão do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", que teria a participação do diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres, sob mediação do cineasta mexicano Guillermo Del Toro, e o adiamento do anúncio de outras premiações como o PGA Awards, organizado pelo sindicato de produtores de Hollywood.
Apesar dos acontecimentos, o Oscar segue agendado para o dia 2 de março.

Veja Também

Não pode ser deslumbrada nem pé-rapada, diz Fernanda Torres sobre corrida do Oscar

Academia confirma 'Ainda Estou Aqui' como elegível ao Oscar

Doze filmes brasileiros vão concorrer a uma vaga no Oscar 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Hollywood Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados