HZ indica 10 filmes de terror para curtir na Sexta-Feira 13

01

SANTA MAUD (2019)

Um dos longas britânicos mais elogiados da última década, o filme de Rose Glass propõe um horror sufocante, que nos oprime a cada minuto de projeção: a verdadeira essência do terror psicológico. Rose fez um conto existencialista sobre solidão, feminilidade, fanatismo religioso e doença mental. Acompanhamos a vida de uma enfermeira que acabou de receber alta psiquiátrica. Encarregada dos cuidados de Amanda (Jennifer Ehle), uma dançarina aposentada que está morrendo de câncer, a cuidadora (Morfydd Clark) cai em um delírio, criando a necessidade de "salvar a alma da mulher", antes que ela seja condenada ao inferno. Tensão e horror existencial de primeira qualidade disponível no iTunes, Now e Google Play.

02

A BRUXA (2015)

Situado em uma fazenda no século 17, A Bruxa mostra uma família que entra em histeria religiosa e acusa a filha mais velha pelo desaparecimento do irmão. O longa marcou um dos primeiros trabalhos de Anya Taylor-Joy ("Fragmentado") e é comandado e escrito por Robert Eggers ("O Homem do Norte"), um dos nomes mais talentosos da nova geração do cinema independente norte-americano. Pode ser visto no Amazon Prime, Claro TV + e Vivo Play.

03

A FREIRA (2018)

Esqueça a fraca sequência que está em cartaz nos cinemas do Estado. O longa original, dirigido por Corin Hardy, é um dos melhores projetos da franquia "Invocação do Mal". É um terror convencional, mas feito com qualidade, o que garante bons sustos. Quando uma jovem freira enclausurada em um mosteiro na Romênia se mata, um padre com o passado atormentado e uma noviça prestes a fazer seus votos finais são enviados pelo Vaticano para investigar. Lógico que eles vão encontrar forças demoníacas pelo caminho. Na HBO Max e Amazon Prime.

04

SEXTA-FEIRA 13 (1980)

Ao lado de "Halloween", de John Carpenter, e "O Massacre da Serra Elétrica", de Tobe Hooper, "Sexta-Feira 13" é considerado o pioneiro do subgênero slasher, filmes que trazem serial killers cometendo assassinatos violentos e "banhados" a toneladas de sangue. Em 1958, um casal de adolescentes foge de um acampamento para passar uma noite romântica, mas são perseguidos por um assassino e mortos. Vinte anos depois, os dirigentes de Crystal Lake decidem reabrir o local, apesar do trauma que ainda marca a cidade. Quando novos monitores são contratados, eles começam a desaparecer mais uma vez, assassinados brutalmente um por um. Jason Voorhees virou um ícone do cinema americano. Para ver na HBO Max.

05

MALIGNO (2021)

O filme de James Wan ("Invocação do Mal") tem problemas de roteiro? Inúmeros. Flerta com o absurdo? Sim, até demais... mas não podemos negar: é inventivo, criativo e inovou a forma de fazer terror. Lembra um "terrir", terror com humor, muito difundido pelo brasileiro Ivan Cardoso. Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade chamada Gabriel. Não dá para falar mais sem soltar spoilers, sorry! Confira na HBO Max.

06

A BRUXA DE BLAIR (1999)

Clássico dos anos 1990 que definiu o “found footage”, a estética da câmera na mão. Os diretores Daniel Myrick e Eduardo Sánchez foram espertos e, durante o lançamento da fita, venderam a história como se fosse real. O clima, realmente, é perturbador, capaz de deixar o espectador noites sem dormir. Detalhe: o longa foi produzido com apenas US$ 10 mil, estrelado por atores amadores e acabou se tornando um fenômeno de bilheteria, influenciando a cultura pop da época. Três estudantes de cinema embrenham-se nas matas de Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da bruxa de Blair e desaparecem misteriosamente. Um ano depois, uma sacola cheia de rolos de filmes e fitas de vídeo é encontrada. Disponível no HBO Max e Amazon Prime.

07

A ESPINHA DO DIABO (2001)

Obra-prima do mestre mexicano Guillermo del Toro (vencedor do Oscar com "A Forma da Água") que faz uma metáfora sobre o nascimento do fascismo na Espanha. Carlos, um garoto de 12 anos, perde seu pai e é deixado no orfanato Santa Luzia, em plena Guerra Civil Espanhola. Lá, aprende a conviver com adultos agressivos e crianças perturbadas pela atmosfera do lugar. O espírito de um ex-aluno clama por vingança e instiga Carlos a descobrir seu assassino. O "filmaço" está disponível no Looke e Netmovies, esse último gratuitamente.

08

VÊNUS (2022)

Qual seria o resultado de um filme de horror alternativo que une duas cabeças brilhantes do cinema espanhol: Jaume Balagueró e Alex de La Iglesias? Nada menos que um projeto original, que reúne violência extrema, ficção, fantasia, seres espaciais e dilemas familiares. Não tem como explicar (de forma sensata) o que acontece em "Vênus", da HBO Max. Vamos apenas nos resumir a uma sinopse. Lucía, uma bailarina em fuga após roubar uma droga, refugia-se em um edifício sinistro nos arredores de Madrid, onde a sua irmã Rocío vive com a sua filha Alba.

09

A MORTE DO DEMÔNIO: A ASCENSÃO (2023)