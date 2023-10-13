HZ indica 10 filmes de terror para curtir na Sexta-Feira 13

A equipe do "HZ" nunca escondeu que filmes de terror estão entre os gêneros preferidos da galera. Gastamos horas vendo e revendo clássicos como "Massacre da Serra Elétrica", "A Profecia" e "Nosferatu". Com a chegada de mais uma Sexta-Feira 13 (sem a superstição do gato preto, please) embolado com um feriadão, pinta a chance maravilhosa (ou seria aterrorizante?) de maratonar várias produções. A pipoca com queijo ralado e ketchup (para simular sangue) vai rolar solta!
Nossa primeira dica sai um pouco combinação sofá + streaming. "O Exorcista: O Devoto", início de uma nova saga baseada na obra-prima literária de William Peter Blatty, acabou de chegar aos cinemas do ES. Mesmo com as críticas pesadas que vem recebendo, o filme de David Gordon Green (Halloween) promete agradar aos fãs do horror tradicional.
Em tempo: a história - que teve direitos comprados pela Universal por US$ 400 milhões (!) - promete ser uma trilogia. O segundo longa, com lançamento previsto para 2025, será "The Exorcist: Deceiver", algo como Enganador, em tradução literal.
Mas, afinal, qual a história de "O Devoto"? Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) tem criado sua filha Angela (Lidya Jewett) sozinho. Quando a menina e uma amiga (Olivia Marcum) desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem memória, uma série de eventos obrigará Victor a confrontar o mal.
A única pessoa viva que testemunhou algo parecido antes é Chris MacNeil (Ellen Burstyn, a mãe de "O Exorcista"), uma atriz que foi para sempre alterada pelo que aconteceu com sua filha Regan (Linda Blair) cinco décadas antes. Vale uma conferida na sala escura.
Agora, vamos aos títulos para curtir em casa:
01
SANTA MAUD (2019)
Um dos longas britânicos mais elogiados da última década, o filme de Rose Glass propõe um horror sufocante, que nos oprime a cada minuto de projeção: a verdadeira essência do terror psicológico. Rose fez um conto existencialista sobre solidão, feminilidade, fanatismo religioso e doença mental. Acompanhamos a vida de uma enfermeira que acabou de receber alta psiquiátrica. Encarregada dos cuidados de Amanda (Jennifer Ehle), uma dançarina aposentada que está morrendo de câncer, a cuidadora (Morfydd Clark) cai em um delírio, criando a necessidade de "salvar a alma da mulher", antes que ela seja condenada ao inferno. Tensão e horror existencial de primeira qualidade disponível no iTunes, Now e Google Play.
02
A BRUXA (2015)
Situado em uma fazenda no século 17, A Bruxa mostra uma família que entra em histeria religiosa e acusa a filha mais velha pelo desaparecimento do irmão. O longa marcou um dos primeiros trabalhos de Anya Taylor-Joy ("Fragmentado") e é comandado e escrito por Robert Eggers ("O Homem do Norte"), um dos nomes mais talentosos da nova geração do cinema independente norte-americano. Pode ser visto no Amazon Prime, Claro TV + e Vivo Play.
03
A FREIRA (2018)
Esqueça a fraca sequência que está em cartaz nos cinemas do Estado. O longa original, dirigido por Corin Hardy, é um dos melhores projetos da franquia "Invocação do Mal". É um terror convencional, mas feito com qualidade, o que garante bons sustos. Quando uma jovem freira enclausurada em um mosteiro na Romênia se mata, um padre com o passado atormentado e uma noviça prestes a fazer seus votos finais são enviados pelo Vaticano para investigar. Lógico que eles vão encontrar forças demoníacas pelo caminho. Na HBO Max e Amazon Prime.
04
SEXTA-FEIRA 13 (1980)
Ao lado de "Halloween", de John Carpenter, e "O Massacre da Serra Elétrica", de Tobe Hooper, "Sexta-Feira 13" é considerado o pioneiro do subgênero slasher, filmes que trazem serial killers cometendo assassinatos violentos e "banhados" a toneladas de sangue. Em 1958, um casal de adolescentes foge de um acampamento para passar uma noite romântica, mas são perseguidos por um assassino e mortos. Vinte anos depois, os dirigentes de Crystal Lake decidem reabrir o local, apesar do trauma que ainda marca a cidade. Quando novos monitores são contratados, eles começam a desaparecer mais uma vez, assassinados brutalmente um por um. Jason Voorhees virou um ícone do cinema americano. Para ver na HBO Max.
05
MALIGNO (2021)
O filme de James Wan ("Invocação do Mal") tem problemas de roteiro? Inúmeros. Flerta com o absurdo? Sim, até demais... mas não podemos negar: é inventivo, criativo e inovou a forma de fazer terror. Lembra um "terrir", terror com humor, muito difundido pelo brasileiro Ivan Cardoso. Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade chamada Gabriel. Não dá para falar mais sem soltar spoilers, sorry! Confira na HBO Max.
06
A BRUXA DE BLAIR (1999)
Clássico dos anos 1990 que definiu o “found footage”, a estética da câmera na mão. Os diretores Daniel Myrick e Eduardo Sánchez foram espertos e, durante o lançamento da fita, venderam a história como se fosse real. O clima, realmente, é perturbador, capaz de deixar o espectador noites sem dormir. Detalhe: o longa foi produzido com apenas US$ 10 mil, estrelado por atores amadores e acabou se tornando um fenômeno de bilheteria, influenciando a cultura pop da época. Três estudantes de cinema embrenham-se nas matas de Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da bruxa de Blair e desaparecem misteriosamente. Um ano depois, uma sacola cheia de rolos de filmes e fitas de vídeo é encontrada. Disponível no HBO Max e Amazon Prime.
07
A ESPINHA DO DIABO (2001)
Obra-prima do mestre mexicano Guillermo del Toro (vencedor do Oscar com "A Forma da Água") que faz uma metáfora sobre o nascimento do fascismo na Espanha. Carlos, um garoto de 12 anos, perde seu pai e é deixado no orfanato Santa Luzia, em plena Guerra Civil Espanhola. Lá, aprende a conviver com adultos agressivos e crianças perturbadas pela atmosfera do lugar. O espírito de um ex-aluno clama por vingança e instiga Carlos a descobrir seu assassino. O "filmaço" está disponível no Looke e Netmovies, esse último gratuitamente.
08
VÊNUS (2022)
Qual seria o resultado de um filme de horror alternativo que une duas cabeças brilhantes do cinema espanhol: Jaume Balagueró e Alex de La Iglesias? Nada menos que um projeto original, que reúne violência extrema, ficção, fantasia, seres espaciais e dilemas familiares. Não tem como explicar (de forma sensata) o que acontece em "Vênus", da HBO Max. Vamos apenas nos resumir a uma sinopse. Lucía, uma bailarina em fuga após roubar uma droga, refugia-se em um edifício sinistro nos arredores de Madrid, onde a sua irmã Rocío vive com a sua filha Alba.
09
A MORTE DO DEMÔNIO: A ASCENSÃO (2023)
Baseado no clássico dos anos 1980 dirigido por Sam Raimi, "Evil Dead Rise", de Lee Cronin, está na galeria dos filmes de "terror hard", ou seja: contém cenas violentas, profanação e possessão em grau máximo. Indicado estritamente para estômagos fortes, "Ascensão" é um ótimo filme de horror que faz um contraste com os problemas sociais cotidianos de uma grande cidade. Beth (Lily Sullivan) vai até Los Angeles para visitar sua irmã mais velha, Ellie (Alyssa Sutherland), que mora com os três filhos em um pequeno apartamento. Com uma relação distante, essa seria a oportunidade para uma reaproximação entre as irmãs. O reencontro toma um rumo macabro quando as crianças acham um livro antigo. Na HBO Max.