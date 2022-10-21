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Série

House of The Dragon: Veja o que esperar do final da primeira temporada

O décimo e último episódio de ‘A Casa do Dragão’ vai ao ar no domingo, às 22h; atenção para os spoilers
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 14:24

Trailer da Préviad o Episódio 10 , de 'A Casa do Dragão', da HBO Max
Trailer da Préviad o Episódio 10 , de 'A Casa do Dragão', da HBO Max Crédito: Reprodução/Youtube/HBO Max Brasil
Depois do golpe, é guerra. Ou pelo menos o começo da Dança dos Dragões. O último episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão, ou House of the Dragon, que vai ao ar no domingo, às 22h, na HBO e HBO Max, promete os primeiros salvos da guerra civil-familiar entre Verdes, liderados por Alicent (Olivia Cooke) e seu pai Otto Hightower (Rhys Ifans), e Pretos, comandados por Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Daemon Targaryen (Matt Smith).
O episódio 9 foi atípico para o universo Game of Thrones, que costumava reservar para o penúltimo capítulo suas grandes batalhas. Não foi exatamente o caso de O Conselho Verde, que se passou quase inteiramente na Fortaleza Vermelha, com os Verdes articulando o golpe de Estado para instalar Aegon (Tom Glynn-Carney), filho de Alicent e Viserys Targaryen (Paddy Considine), no Trono de Ferro em vez de Rhaenyra, a escolhida do rei, morto no capítulo anterior.
Alicent tem a desculpa de ter entendido errado o que Viserys balbuciou em seu leito de morte, achando que a mulher era, na verdade, a filha Rhaenyra, e reforçando com ela o sonho de outro Aegon, o Conquistador, ditando que um Targaryen precisava estar no Trono de Ferro para combater a ameaça vinda do Norte.
Alicent e Otto aprisionam lordes até que eles jurem lealdade ao príncipe, traindo suas promessas feitas a Viserys e Rhaenyra. Rhaenys (Eve Best), a Rainha que Nunca Foi, é uma delas, mas, com a ajuda de Erryk Cargill, ela montou sua Meleys, ameaçou Alicent, Otto e o usurpador do trono, matando alguns civis no processo, e partiu.

PARA ONDE RHAENYS FOI

Para a Pedra do Dragão, onde moram Rhaenyra, Daemon, os filhos dela, as filhas dele, e os filhos do casal. Rhaenys vai avisá-los da morte de Viserys e do golpe que aconteceu em Porto Real e alertá-los de que Rhaenyra e seus filhos correm perigo.

DAEMON NÃO VAI DEIXAR BARATO

O Príncipe aparece no trailer dizendo à sua mulher e sobrinha: "Você não vai se ajoelhar perante os Hightowers. Eles roubaram seu direito de nascença". Lembrando que ele cortou ao meio um homem que desonrou sua amada e os filhos dela uns capítulos atrás.

MAIS DRAGÕES?

Daemon também aparece cantando para um dragão, possivelmente Vermithor, que era montado pelo rei Jaehaerys e ficou sem dono desde sua morte. Os Pretos estão em desvantagem em número de dragões, e os Verdes têm Vhagar, o maior de todos. O golpe dos Verdes faz com que haja uma corrida armamentista em busca de dragões, que são as bombas nucleares desse mundo. Só que os animais são caprichosos e escolhem seus domadores.

JACAERYS PEDE A BOLA

Filho mais velho de Rhaenyra e Laenor Velaryon (John Macmillan) - pelo menos legalmente, já que seu pai, provavelmente, é Harwin Strong (Ryan Corr) -, Jacaerys (Harry Collett) diz para a mãe: "Mande a gente". A gente, no caso, são ele e seu irmão Lucerys (Elliot Grihault). Mas mandar para onde? Provavelmente, em missões por Westeros para assegurar o apoio de lordes para que o direito de Rhaenyra ao Trono de Ferro seja restabelecido.

E OS IMRÃOS DE RHAENYRA?

Claro que não vão deixar barato. Aemond (Ewan Mitchell), o segundo filho de Alicent e Viserys, também deve fazer o mesmo papel de seus sobrinhos, só que tentando angariar apoios para o seu lado, os Verdes. Ele aparece tirando seu tapa-olho, provavelmente para lembrar como foi ferido por Lucerys.

VAI TER MORTE?

É Game of Thrones, então, provavelmente, sim. E também luta de dragões. E assim deve começar a Dança dos Dragões, a guerra civil que vai dizimar os dragões animais e os dragões humanos, exterminando a Casa Targaryen até o surgimento de Daenerys (Emilia Clarke) em Game of Thrones.

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