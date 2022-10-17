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Reality Show

Sylvester Stallone anuncia reality show sobre família após desistir do divórcio

Ator e Jennifer Flavin se reconciliaram um mês após pedido de separação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 08:23

Sylvester Stallone anuncia reality show sobre família
Sylvester Stallone anuncia reality show sobre família Crédito: FramePhoto/Folhapress
Os bastidores do dia a dia da família de Sylvester Stallone será a nova aposta dos produtores do reality show Keeping Up With the Kardashaians. O site Daily Mail revelou que a família do ator irá protagonizar o próprio reality: Os Stallone.
As gravações já foram iniciadas e mostrará o artista ao lado da mulher, Jennifer Flavin e as três filhas modelos: Sophia, Sistine e Scarlet.
O anúncio acontece pouco mais de um mês depois da revelação do divórcio de Sylvester e Jennifer que, pouco tempo depois, se reconciliaram.
Ao site Page Six, um representante de Stallone disse que ele e Jennifer "decidiram se encontrar em casa, onde conversaram e conseguiram acertar suas diferenças. Os dois estão muito felizes".
Ainda segundo o veículo, o tribunal em que corria o divórcio teria acatado um pedido para suspender temporariamente os procedimentos legais. A princípio, isso teria ocorrido para manter o processo privado, mas a motivação real foi o fato de o casal estar tentando retomar a relação.

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