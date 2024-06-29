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Estados Unidos

Hollywood ameaça suspender doações a Biden depois de debate desastroso

"Há uma sensação de que o dinheiro foi pelo ralo cerca de dez minutos após o início do debate", disse uma fonte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 10:42

Hollywood ameaça suspender doações a Biden depois de debate desastroso
Joe Biden durante debate presidencial na TV contra Donald Trump Crédito: Brian Snyder/Folhapress/REUTERS
Os principais doadores de Hollywood para a campanha de Joe Biden à reeleição estariam assustados após o desempenho considerado desastroso do presidente americano durante o debate televisivo que ele travou contra Donald Trump nesta quinta-feira.
De acordo com a revista Variety, eles estariam até mesmo ameaçando retirar ajuda financeira caso Biden continue na disputa.
"As pessoas estão basicamente dizendo 'se ele não desistir, não daremos mais dinheiro para o Partido Democrata'", disse um doador de Hollywood para a revista Variety.
Para piorar a situação, o jornal The New York Times publicou nesta sexta-feira artigos de opinião pedindo que ele se retirasse da corrida eleitoral. "Biden não pode continuar assim", diz um dos títulos.
Uma outra fonte disse ao site que o debate espantou eventuais doadores. "Há uma sensação de que o dinheiro foi pelo ralo ontem à noite cerca de dez minutos após o início do debate."
Apesar disso, há quem esteja disposto a continuar apoiando o democrata apesar do desempenho aquém do esperado. Uma das pessoas ouvidas pela Variety considerou o debate preocupante, mas disse que continuaria ao lado do presidente.

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