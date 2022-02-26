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Grogu, do Star Wars, faz sucesso com o público dentro e fora das telas

Para celebrar toda a fofura do adorado personagem do universo Star Wars, conheça 5 curiosidades sobre o pequeno amigo de Din Djarin que vem arrastando uma galáxia de fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 12:49

Grogu, do universo Star Wars, tornou-se uma paixão mundial
Grogu, do universo Star Wars, tornou-se uma paixão mundial Crédito: Divulgação
Um dos personagens mais queridos dentro e fora das telas, o Grogu, do universo Star Wars, tornou-se uma paixão mundial. Ganhando cada vez mais notoriedade, o personagem que surgiu pela primeira vez em “The Mandalorian” tem características únicas. Algumas curiosidades sobre um dos personagens mais fofos e adorados por todos os públicos merecem ser lembradas.
De pele esverdeada, olhos marrons e temperamento único, sua doçura e fofura desencadearam reações infinitas para cada uma de suas aparições. Da mesma espécie do grande mestre Yoda, Grogu, é uma criança sensível à força, nascido por volta de 41 ABY. Treinado por inúmeros mestres, passou grande parte de sua vida no templo Jedi, lugar onde todos os cavaleiros jedis são treinados.
Sua primeira aparição aconteceu na série The Mandalorian, original do Disney+. Envolvido em uma trama, o pequenino era mantido em um complexo de mercenários no planeta Arvala-7 durante a Era da Nova República. Aos seus cinquenta anos, o personagem de aparência infantil, foi procurado e caçado pelo império, que contratou um caçador de recompensas Mandaloriano para recuperá-lo.
Criando um forte vínculo ao longo da série, o Mandaloriano levou Grogu às instalações de seu cliente, o Dr. Pershing, porém sem conseguir deixar a criatura para trás, o caçador de recompensas voltou para resgatá-lo. Após longas viagens pela galáxia, “a criança” passa a recusar qualquer distância entre ele e seu novo amigo.
Grogu, do universo Star Wars, tornou-se uma paixão mundial
Grogu, do universo Star Wars, tornou-se uma paixão mundial Crédito: Divulgação

O LIVRO DE BOBA FETT

Próximo ao término da 1ª temporada de O Livro de Boba Fett, alguns personagens queridos do universo Star Wars fizeram aparições especiais. Em flashs de memória e também narrando os tempos atuais, Grogu, mais uma vez, trouxe toda sua singularidade e fofura ao aparecer treinando com o então mestre Luke Skywalker.
Chamando atenção desde sua primeira aparição, o pequeno personagem verde mostrou ter o grande poder de unir pessoas ao redor do mundo. Carismático, Grogu rouba olhares e desperta suspiros com suas simples atitudes. Sem falar, mas com grande presença ao longo dos episódios onde aparece, o pequeno Jedi tem uma fofura única, além de grande contato com a força.

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