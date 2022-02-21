Além de "Morte no Nilo", "HZ" lista 5 obras de Agatha Christie adaptadas com sucesso

Assassinato no Expresso Oriente (1974)

Uma das mais bem sucedidas adaptações de Agatha Christie para a televisão. Dividida em três episódios, a minissérie é baseada no romance policial publicado em 1936, sendo um dos mais populares da escritora britânica. Produzida pela BBC, traz John Malkovich no papel do icônico Hercule Poirot, já em fim de carreira. O detetive enfrenta um serial killer conhecido como ABC. O assassino ataca as vítimas de modo metódico, deixando uma cópia do guia ferroviário londrino no local do crime. Para ser conferido na Globoplay.

Filme dirigido por Gilles Paquet-Brenner baseado em um dos contos mais controversos da autora britânica e considerado por muitos infilmável. Uma curiosidade: é um dos trabalhos preferidos de Christie. O resultado, mesmo com altos e baixos, garante boa diversão. O patriarca da rica família Leonides, um imigrante grego, por volta dos seus 80 anos, é assassinado. A principal suspeita é sua esposa, quase 50 anos mais jovem, mas todos os familiares teriam possíveis motivos para matá-lo. No elenco, estrelas como Glenn Close, Terence Stamp, Julian Sands e Gillian Anderson. Disponível para aluguel no Youtube, Google Play e Apple TV.

Com impecável direção do mestre René Clair, o filme mostra sete convidados e três funcionários reunidos em uma ilha isolada por um anfitrião ausente. Sem motivo aparente, alguém começa a matá-los. Juntos, trabalham para encontrar o assassino e deter os crimes. No elenco, astros da época, como Barry Fitzgerald, Walter Huston e Judith Anderson. Essa preciosidade pode ser assistida no Belas Artes À La Carte, NetMovies e Looke.

Indicado a seis Oscar e considerado uma das melhores adaptações de Agatha Christie, o longa é dirigido com maestria por Billy Wilder. Quando Leonard (Tyrone Power) é preso sob a acusação de ter assassinado uma rica viúva de meia-idade, Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton), um veterano e astuto advogado, concorda em defendê-lo. O único álibi do acusado é o testemunho da esposa, Christine (Marlene Dietrich, em grande atuação), uma mulher fria e calculista. Impossível desgrudar o olho da tela durante as quase duas horas de projeção. Pode ser alugado na Apple TV.