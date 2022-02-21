Além de "Morte no Nilo", "HZ" lista 5 obras de Agatha Christie adaptadas com sucesso

"Rainha do crime", "dama da literatura britânica", "maior sucesso literário contemporâneo"... Esses e quaisquer outros adjetivos - que, para muitos, soam exagerados - apenas tentam definir o fenômeno por trás do nome da autora inglesa Agatha Christie (1890 - 1976), maior representante da chamada "Era de Ouro do Romance Policial", movimento literário que reinou nos anos 1920 e 1930 que também conta com talentos como Margery Louise Allingham e Georgette Heyer, entre outros romancistas.
Para confirmar o sucesso de Agatha, basta conferir os índices superlativos. Seus 66 romances e 14 coletâneas de contos de crimes e mistérios quase indecifráveis, lançados entre 1920 e 1975, ultrapassam 4 bilhões de exemplares vendidos, em números que só crescem à medida que os leitores (vorazes por novas histórias) se renovam.
Os 80 livros publicados pela "mãe" dos detetives Hercule Poirot e Miss Marple (uma senhora solteirona e "abelhuda" que atua como investigadora amadora) permitem que o acervo de Christie esteja entre as três obras literárias mais publicadas (e editadas) da história, ficando atrás apenas da Bíblia (por motivos óbvios) e do conjunto de peças de William Shakespeare.
Adorado pelos fãs de Agatha, Poirot - muitas vezes comparado a outro detetive inglês, Sherlock Holmes - foi a estrela de 39 títulos da autora, sempre investigando casos complexos e, na maioria das vezes, em lugares exóticos.
O homem baixinho e bigodudo que resolve seus crimes "apenas sentado na poltrona" e usando de "psicologia humana" (como se definiu em uma das publicações que protagonizou), dá as cartas no recém-lançado filme "Morte no Nilo", dirigido com astúcia por Kenneth Branagh (que também interpreta Hercule na telona).
Há cinco anos, Branagh interpretou o investigador (além de dirigir) na adaptação para a Sétima Arte de outro bestseller de Christie, "Assassinato no Expresso do Oriente" (2017).
Por falar em transposições, as obras da autora foram adaptadas 45 vezes para o cinema e 36 para a televisão. Esperto, "HZ" "peneirou" uma lista com cinco (ótimas) produções baseadas na obra de Agatha Christie que estão disponíveis no streaming para você curtir e tentar decifrar seus mistérios investigativos. Divirta-se atacando de detetive por um dia.
Assassinato no Expresso Oriente (1974)
Uma das mais bem sucedidas adaptações de Agatha Christie para a televisão. Dividida em três episódios, a minissérie é baseada no romance policial publicado em 1936, sendo um dos mais populares da escritora britânica. Produzida pela BBC, traz John Malkovich no papel do icônico Hercule Poirot, já em fim de carreira. O detetive enfrenta um serial killer conhecido como ABC. O assassino ataca as vítimas de modo metódico, deixando uma cópia do guia ferroviário londrino no local do crime. Para ser conferido na Globoplay.
Filme dirigido por Gilles Paquet-Brenner baseado em um dos contos mais controversos da autora britânica e considerado por muitos infilmável. Uma curiosidade: é um dos trabalhos preferidos de Christie. O resultado, mesmo com altos e baixos, garante boa diversão. O patriarca da rica família Leonides, um imigrante grego, por volta dos seus 80 anos, é assassinado. A principal suspeita é sua esposa, quase 50 anos mais jovem, mas todos os familiares teriam possíveis motivos para matá-lo. No elenco, estrelas como Glenn Close, Terence Stamp, Julian Sands e Gillian Anderson. Disponível para aluguel no Youtube, Google Play e Apple TV.
Com impecável direção do mestre René Clair, o filme mostra sete convidados e três funcionários reunidos em uma ilha isolada por um anfitrião ausente. Sem motivo aparente, alguém começa a matá-los. Juntos, trabalham para encontrar o assassino e deter os crimes. No elenco, astros da época, como Barry Fitzgerald, Walter Huston e Judith Anderson. Essa preciosidade pode ser assistida no Belas Artes À La Carte, NetMovies e Looke.
Indicado a seis Oscar e considerado uma das melhores adaptações de Agatha Christie, o longa é dirigido com maestria por Billy Wilder. Quando Leonard (Tyrone Power) é preso sob a acusação de ter assassinado uma rica viúva de meia-idade, Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton), um veterano e astuto advogado, concorda em defendê-lo. O único álibi do acusado é o testemunho da esposa, Christine (Marlene Dietrich, em grande atuação), uma mulher fria e calculista. Impossível desgrudar o olho da tela durante as quase duas horas de projeção. Pode ser alugado na Apple TV.
Mais um toque certeiro de um cineasta brilhante, desta vez Sidney Lumet. Indicado a seis Oscar, a história traz o melhor Hercule Poirot no cinema, interpretado por Albert Finney. A trama é conhecida. Tendo acabado de resolver um caso em Istambul, Poirot está de regresso a Londres a bordo do Expresso do Oriente. Quando o comboio para subitamente devido a uma avalanche que cobre as linhas, um crime acontece e a viagem transforma-se numa busca para descobrir o assassino, ainda a bordo. Disponível na Apple TV.