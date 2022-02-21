Atriz e cantora, Alana Haim inspirou cineasta Paul Thomas Anderson a escrever "Licorice Pizza"

Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Um dos realizadores norte-americanos mais respeitados da atualidade, Paul Thomas Anderson está com filme novo na praça, "Licorice Pizza", em cartaz nos cinemas do país após ser aplaudido (considerado um dos melhores lançamentos do ano) pela crítica internacional e receber três indicações ao Oscar 2022, nas categorias de Melhor Filme, Direção e Roteiro Original.

Com uma campanha de marketing e boca a boca em franca ascensão, e a Universal Pictures investindo "pesado" na divulgação do longa-metragem, não se espante se ele for uma das zebras da festa da Academia de Hollywood, programada para 27 de março. Muita gente está apostando que "Licorice" - outro projeto superlativo na carreira de um "autor", responsável por obras-primas como "Sangue Negro", "Magnólia" e "Boogie Nights - Prazer sem Limites" - não sai da cerimônia de "mãos vazias".

Aqui, além de dirigir, Anderson também escreveu o roteiro e coproduz. A sensível história mostra a vida de Gary (Cooper Hoffman, uma revelação de apenas 15 anos). No dia em que os alunos da escola estão tirando fotos para o álbum anual (uma tradição do ensino norte-americano), ele conhece Alana (Alana Haim), uma moça sedutora e bem mais velha, de 25 anos.

"Licorice Pizza" é isso. Uma história de emoção e das aventuras e desencontros do primeiro amor. Tudo acontece em 1973, na região conhecida como Vale de São Fernando, em Los Angeles. A trama ainda acompanha acontecimentos e figuras históricas, como a crise do petróleo durante o governo Richard Nixon, além de personagens da política local e da Hollywood da época.

Cooper Hoffman faz sua estreia no cinema interpretando Gary. O rapaz é filho de Phillip Seymour Hoffman, morto em 2014 e um dos atores preferidos de Paul Thomas Anderson, chegando a trabalhar com o cineasta em cinco projetos, dentre eles "O Mestre", em que teve atuação elogiada.

Também no elenco, Alana Haim, atriz que fez trabalhos em pequenas produções para cinema e TV, algumas como roteirista. A artista também é cantora, atuando na banda de rock Haim, com duas irmãs. "Licorice Pizza" é seu primeiro trabalho em uma grande produção. A família da personagem Alana no filme é também a família da atriz na vida real. Ainda no cast, nomes conhecidos do grande público, como Sean Penn ("Sobre Meninos e Lobos") e Bradley Cooper ("Nasce Uma Estrela").

Em conversa com a imprensa durante o lançamento de "Licorice Pizza", que contou com participação de "HZ", Paul Thomas Anderson revelou que Alana Haim (também sua amiga), foi uma das inspirações para o filme.

"Ao longo de vários anos, tive faíscas (de inspiração). Uma das ideias foi sobre esse garoto que ficou fascinado com uma menina que ele viu tirando fotos para o álbum escolar. A verdadeira razão para a existência do filme é a Alana (Haim). Tive várias ideias trabalhando com ela e as irmãs, que me inspiraram. Foi como um ímã, com todos os pensamentos começando a se juntar. É uma grande inspiração quando você escreve para alguém. Você ouve a voz e vê o corpo se mexer", detalhou o cineasta.

SURPRESA

O cineasta revelou que, quando enviou o roteiro para a atriz, Haim não acreditou que o papel principal seria dela. “Lembro de ter dito algo pra ela (Alana Haim). Nós vamos fazer algo, tenho esta coisa (projeto para um filme). Talvez, não tenha conseguido me segurar. Estava animado, extremamente animado. Talvez não estivesse pronto, mas estava animado para contar para ela, sussurrar no ouvido dela. Talvez ela não levasse (a ideia) a sério. Mas consigo ver sob o ponto de vista dela também", explicou o diretor, dando mais detalhes sobre o assunto.

"Ela revelou que não tinha ideia (que seria a protagonista de 'Licorice Pizza'). Achei tão incrível! Que tipo de amigo seria para mandar um roteiro em que a personagem tem o nome Alana e perguntar: o que você acha, vou procurar a Kristen Stewart para interpretar (risos)? Isto seria horrível! Nunca faria isso", relata, ainda explicando sobre a importância da cantora/atriz para o projeto.

Cena do filme "Licorice Pizza", em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Universal/Divulgação

"Ela não ganhou o papel, simplesmente. Quero dizer, o papel era 'dela', mas nós fizemos um número enorme de testes. Trouxemos o Cooper (Hoffman) e fizemos muitos testes. Tinha teste que contava para eles que era só um teste de câmera, mas, na verdade, queria ver se eles estavam prontos. E eles estavam".

Paul Thomas Anderson revela detalhes curiosos de seu estilo para escrever roteiros, quase sempre premiados e consagrados. Para começar, o realizador afirma detestar escrever com o programa Final Draft, usado por grande número de roteiristas de Hollywood. Para surpresa da maioria, ele usa um simples Microsoft Word. Gente como a gente, mesmo!

"Aprendi numa máquina de escrever, por isso meus dedos e minha mente estão conectados. Um problema que tenho com o Final Draft é que não gosto que me digam o que fazer. O programa parece que sabe tudo o que você está pensando antes de você pensar, e acho esta 'colaboração' irritante", aponta.

Aproveitando o embalo do assunto, Anderson detalhou uma conversa que teve com o ator Joaquin Phoenix ("Coringa") sobre o prazer de escrever um script.

"Joaquin (Phoenix) gosta de ler meus roteiros porque a ortografia e a pontuação estão (às vezes) errados. A beleza disto é saber que alguém realmente escreveu. Não está corrigido para você (automaticamente)", acredita.

"Muitas vezes escrevo o diálogo com letra minúscula. Uma das razões para isto é ajudar o ator a entender um pouco a intenção. Quando você vê algo com letra maiúscula, entende que o personagem está gritando. Mas, com letra minúscula, permite que os atores tomem uma decisão sobre (como interpretar) o material da maneira deles", diz PTA (como também é conhecido carinhosamente pelos fãs)

"Licorice Pizza" está indicado a três Oscar, incluindo Melhor Filme Crédito: Universal/Divulgação

Acostumado a trabalhar com aristas consagrados, o cineasta conta que ficou impressionado com a evolução dos dois atores novatos durante as filmagens.

"Trabalhar com veteranos é diferente em alguns aspectos, mas para qualquer um deles, experientes ou não, você (o diretor) é a única plateia e se senta perto da câmera para que eles possam fazer a melhor intepretação possível. É preciso fazer com que eles se sintam seguros e confortáveis. Impressionante observar a evolução do aprendizado, mesmo depois de fazer dias e dias de testes. No primeiro dia, os atores estão de uma maneira. No terceiro, já estão de outra forma. No quinto, já estão sendo bastante agressivos com o 'material'. Foi uma maravilha ver esse aprendizado", observa o cineasta.

Agora vai uma resposta para uma pergunta que você deve estar fazendo desde o início do texto: afinal, o que significa Licorice Pizza? Curiosamente, o filme não explica o título e sua origem e nem o nome aparece na história!