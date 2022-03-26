Globoplay exibe Oscar 2022 ao vivo e na íntegra, com transmissão gratuita

A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (27) com transmissão na TNT e Globoplay Crédito: Oscar/Academy Awards

O Oscar 2022 vai para o Globoplay. Brincadeiras à parte, o streaming é o único no Brasil que vai transmitir gratuitamente neste domingo (27), a 94ª edição da premiação, que volta a ser presencial, no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles. Entre os filmes favoritos do ano, estão "Ataque dos Cães", "Belfast", "CODA - No Ritmo do Coração" e "Drive My Car".

A partir das 20h, a transmissão será comandada por Maria Beltrão, Dira Paes, Marcelo Adnet e Fabio Porchat. Serão mais de três horas de cobertura ao vivo, desde o red carpet até o final da noite festiva.

Direto dos Estúdios Globo, a transmissão ao vivo será dividida em três atos. No primeiro, eles desfilarão por um tapete vermelho diante de um backdrop e de vários flashes, em alusão à chegada para a cerimônia. No segundo ato, uma breve abertura inspirada nos filmes mostrará os apresentadores saindo de trailers, como se fossem estrelas de Hollywood. Já o terceiro, levará o quarteto ao cenário onde será feita a live, que simula uma sala de cinema com projeções em 180 graus.

Pelo 16º ano à frente da cobertura do Oscar, Maria Beltrão fala sobre a transmissão exclusiva inédita pela plataforma. "Eu estou muito animada de fazer essa transmissão no Globoplay porque acho que vai dar para explorar ainda mais a informalidade. Tendo agora o Adnet e o Porchat, além da Dira, que já é minha chapa de outras cerimônias do Oscar, e a Ana Vianna, nossa intérprete e anjo da guarda, eu acho que essa mistura vai trazer um formato completamente novo. Estou superfeliz de poder fazer isso com eles e a gente vem trocando muitas ideias”, adianta Maria Beltrão.

"Ataque dos Cães", de neozelandesa Jane Campion, é um dos favoritos ao Oscar 2022 Crédito: Netflix

Pela primeira vez na função, Fabio Porchat está contando os segundos para a cerimônia, que será apresentada de Los Angeles pelas atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. "Eu sempre gostei de cinema e assistia ao Oscar desde pequenininho. Olha que engraçado: desde criança eu escrevia crônicas sobre o Oscar para mim mesmo, às vezes de filmes que eu nem tinha assistido, só porque eu gostava muito. Então, vai ser quase a realização de um sonho", revela Porchat.

O também humorista Marcelo Adnet fala que o improviso será um aliado durante o "ao vivo". "Como sou cinéfilo, assisti a todos os principais indicados e foi uma maratona prazerosa. Espero poder contribuir com uma visão brasileira aos indicados. Não dá para planejar muito, por isso o improviso é importante", comenta.