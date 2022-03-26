Freddie Highmore fala sobre quinta temporada da série "The Good Doctor", na Globoplay

Freddie Highmore é o protagonista de "The Good Doctor" Crédito: Globoplay

Doutor Shaun Murphy (Freddie Highmore) está de volta e com casamento marcado. A primeira parte da quinta temporada de "The Good Doctor", em cartaz na Globoplay, começa com os preparativos do matrimônio entre Shaun e Lea (Paige Spara).

O médico retorna com mais segurança sobre o seu relacionamento, mas se depara com um novo desafio: aprender a lidar com seus sogros. A nova temporada também mostra o desenvolvimento da relação entre Aaron Glassman (Richard Schiff) e Debbie Wexler (Sheila Kelley), que ficou abalada após uma grande discussão entre o casal.

Freddie Highmore adianta alguns dos conflitos pelos quais o personagem passará nesta sequência. "Há duas grandes coisas que Shaun vai lidar. Uma diz respeito aos preparativos do casamento e o amadurecimento do relacionamento com Lea, o que traz à tona questões maiores, o que nem sempre será simples. A outra coisa é quando alguém compra o hospital e isso o coloca em conflito com Shaun. Ele pensa de maneira diferente e luta contra a opinião de outra pessoa, tentando provar a si mesmo e ter sua voz ouvida", fala.

O ator ainda complementa: "Sabendo do que está por vir, em termos de altos e baixos, essa parece uma das maiores temporadas da série".

Ele ainda comenta sobre a sensação de protagonizar uma obra que é sucesso entre o público. "Acho que nos sentimos sortudos, principalmente por estarmos conectados com tanta gente ao redor do mundo. Esse é um personagem que se conectou com muitas pessoas diferentes e é incrível, para mim, que tenha havido uma reação tão positiva. É um tipo de esperança que Shaun tem e foi essa positividade que, por muitas razões, precisamos nos últimos cinco anos", comemora.