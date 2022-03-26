Freddie Highmore fala sobre quinta temporada da série "The Good Doctor", na Globoplay

Doutor Shaun Murphy (Freddie Highmore) está de volta e com casamento marcado. A primeira parte da quinta temporada de "The Good Doctor", em cartaz na Globoplay, começa com os preparativos do matrimônio entre Shaun e Lea (Paige Spara).
O médico retorna com mais segurança sobre o seu relacionamento, mas se depara com um novo desafio: aprender a lidar com seus sogros. A nova temporada também mostra o desenvolvimento da relação entre Aaron Glassman (Richard Schiff) e Debbie Wexler (Sheila Kelley), que ficou abalada após uma grande discussão entre o casal.
Freddie Highmore adianta alguns dos conflitos pelos quais o personagem passará nesta sequência. "Há duas grandes coisas que Shaun vai lidar. Uma diz respeito aos preparativos do casamento e o amadurecimento do relacionamento com Lea, o que traz à tona questões maiores, o que nem sempre será simples. A outra coisa é quando alguém compra o hospital e isso o coloca em conflito com Shaun. Ele pensa de maneira diferente e luta contra a opinião de outra pessoa, tentando provar a si mesmo e ter sua voz ouvida", fala.
O ator ainda complementa: "Sabendo do que está por vir, em termos de altos e baixos, essa parece uma das maiores temporadas da série".
Ele ainda comenta sobre a sensação de protagonizar uma obra que é sucesso entre o público. "Acho que nos sentimos sortudos, principalmente por estarmos conectados com tanta gente ao redor do mundo. Esse é um personagem que se conectou com muitas pessoas diferentes e é incrível, para mim, que tenha havido uma reação tão positiva. É um tipo de esperança que Shaun tem e foi essa positividade que, por muitas razões, precisamos nos últimos cinco anos", comemora.
Christina Chang, atriz que interpreta a chefe de cirurgia do Hospital San José St. Bonaventure, Dra Audrey Lim, ainda adianta o que a nova sequência reserva para sua personagem. "Nesta temporada, alguns personagens têm novos começos. Então eu acho que agora vamos ver um pouco de calmaria na vida dela. Estamos vendo mais sorrisos da Lim na quinta temporada. Além disso, há um personagem misterioso que aparece e é tão bem escrito e interpretado... Não sei se posso dizer quem é, mas definitivamente traz uma dinâmica divertida e interessante", complementa.