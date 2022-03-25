Oscar 2022: onde assistir aos últimos 10 vencedores da categoria Melhor Filme

O ARTISTA (2011)

Sensível trabalho de direção de Chloé Zhao ("Os Eternos") que volta suas lentes para os nômades que povoam o interior dos Estados Unidos, bem distante do desejado "sonho americano". Vencedor dos prêmios de Melhor Filme, Direção e Atriz, para Frances McDormand. Após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, em 2011, Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional. Pode ser alugado no iTunes e Google play.

Bong Joon-ho conseguiu o feito de ter o primeiro longa-metragem vencedor do Oscar de Melhor Filme em uma produção não falada em inglês. Também levou as estatuetas de Melhor Filme Internacional, Direção e Roteiro Original. Além disso, conquistou a cobiçada Palma de Ouro no Festival de Cannes. Na trama, toda a família de Ki-taek (Kang-ho Song) está desempregada, vivendo num porão. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa, bolam um plano para se infiltrarem na família burguesa. Pode ser conferido no Telecineplay e Globoplay.

O longa de Peter Farrelly derrotou o superior "Roma", de Alfonso Cuarón, em uma vitória ainda questionada. Ganhou as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Mahershala Ali) e Roteiro Original. A trama é superficial, não se aprofundando em nenhum arco narrativo. Tony (Viggo Mortensen), homem de moral duvidosa, precisa de trabalho após sua discoteca fechar as portas. Ele conhece um pianista negro (Ali) e sai em turnê de carro pelo interior de um Estados Unidos marcado pelo racismo e segregação. No Amazon Prime e HBO Max.

Lúdico projeto de Guillermo del Toro que presta uma homenagem ao cinema clássico de Hollywood, especialmente as histórias de monstros produzidas a partir da década de 1940. Ganhou os Oscar de Melhor Filme, Direção, Trilha Sonora e Desenho de Produção. Em meio aos conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, Elisa (Sally Hawkins), zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se apaixona por uma criatura fantástica mantida presa em um aquário. Pode ser conferido no Star +.

Drama LGBTQIAP+ dirigido com sensibilidade por Barry Jenkins, que derrotou o então favorito "La La Land" em gafe que entrou para a história do Oscar, quando Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram o vencedor errado. "Moonlight" levou as estatuetas de Melhor Filme, Roteiro Adaptado e Ator Coadjuvante (Mahershala Ali). Acompanhamos três momentos de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade de Miami: do bullying na infância, passando pela crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas na vida adulta. Na HBO Max.

Merece ser conferido não apenas pela aula de direção de Tom McCarthy, mas também por relatar com fidelidade os meandros do jornalismo investigativo. Baseado em uma história real, o drama mostra um grupo de jornalistas em Boston que reúne documentos capazes de provar casos de abuso de crianças causados por sacerdotes da Igreja Católica. Em cartaz no Star +, o drama levou os Oscar de Melhor Filme e Roteiro Original.

Em cartaz na Amazon Prime e Star +, "Birdman" chama a atenção mais por suas qualidades técnicas do que narrativas. Entre outras inovações, o cineasta Alejandro Iñárritu propõe uma história cheia de elipses e apresentada em formato de falso plano-sequência. No passado, Riggan (Michael Keaton, em boa atuação) fez sucesso interpretando um super-herói que se tornou um ícone cultural. Entretanto, desde que se recusou a estrelar o quarto filme da franquia, a carreira começou a decair. Em crise, começa a ouvir uma estranha voz que insiste em permanecer em sua mente. Venceu os Oscar de Melhor Filme, Diretor, Roteiro Original e Fotografia.

Mesmo bem filmado por Steve McQueen, "12 Anos de Escravidão" não traz nada de novo à narrativa que explora o período escravocrata nos Estados Unidos, que ainda tem em "A Cor Púrpura", de Steven Spielberg, sua melhor produção. Na pré-Guerra Civil norte-americana, Solomon (Chiwetel Ejiofor), um homem negro livre de Nova York, é raptado e vendido como escravo nos estados do Sul. Ali, irá lutar pela vida, liberdade e dignidade. Podendo ser conferido no Star +, o drama levou o Oscar de Melhor Filme, Diretor, Roteiro Adaptado e Atriz Coadjuvante (Lupita Nyong'o).

Movimentado drama político dirigido por Ben Affleck, "Argo" ganhou três Oscar: Melhor Filme, Roteiro Adaptado e Montagem. Mesmo não sendo unanimidade de crítica, o projeto - baseado em artigo jornalístico de Joshuah Bearman - acerta ao traçar um panorama dos conflitos históricos (e ideológicos) que marcam a relação entre Irã e Estados Unidos. Na trama, a CIA decide criar um plano mirabolante para retirar funcionários da embaixada norte-americana em Teerã. Aproveitando o sucesso de filmes como "Guerra nas Estrelas", a ideia é criar um filme falso, a ficção-científica "Argo", que usaria as paisagens desérticas do Irã como locação. Nesse meio tempo, daria para promover a retirada os cidadãos ianques. Na HBO Max.