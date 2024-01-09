Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Documentário

Globo exibe documentário "8/1 - A Democracia Resiste" após sucesso na TV paga

Produção da GloboNews, que mostra 24 horas dos ataques sofridos por Brasília em janeiro do ano passado, será exibido nesta quarta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 15:24

Globo exibe documentário
Globo exibe documentário "8/1 - A Democracia Resiste" após sucesso na TV paga Crédito: Rede Globo/Divulgação
Na semana em que completa um ano da invasão e dos atos de vandalismo às sedes do Três Poderes em Brasília/DF, a Rede Globo exibe nesta quarta (10), o documentário "8/1 – A Democracia Resiste".
O filme dos jornalistas Julia Duailibi e Rafael Norton, que também dividem direção e roteiro, exibido originalmente pela GloboNews, mostra imagens inéditas dos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A obra reconstitui hora a hora a tentativa de golpe e revela como autoridades dos Três Poderes agiram nos bastidores para proteger a democracia brasileira.
"O ineditismo gira em torno de dois polos que conduzem nossa narrativa: a sala de situação do presidente Lula em Araraquara/SP para definir a resposta e um encontro tarde da noite entre ministros civis com o comandante do Exército. Aquilo foi muito tenso. E, por pouco, aquela negociação, feita para esvaziar o acampamento dos manifestantes na frente do QG do Exército, não degringolou", conta Julia.
O longa mostra também uma imagem exclusiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversando com o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, sobre os ataques que aconteciam naquele exato momento.
A equipe também refez alguns caminhos com os agentes de segurança que participaram da contenção dos atos golpistas e entrevistou autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes; os ministros da Justiça, Flávio Dino, da Defesa, José Múcio Monteiro, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo; o interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli; e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva; além de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da segurança do Senado e das forças de segurança do Distrito Federal.
A produção também conversou com militares, que não quiseram gravar entrevista. O filme, que está disponível no Globoplay para todos os assinantes da plataforma, tem produção de Jéssica Valença, Henrique Picarelli, Carolline Leite e Bárbara Carvalho.
O documentário "8/1 – A Democracia Resiste" vai ao ar logo após o "BBB24". Na sequência, vai ao ar o terceiro episódio de "Xuxa, o Documentário", série documental sobre a vida e a carreira de Xuxa Meneghel.

Veja Também

Globo de Ouro premia 'Oppenheimer' e esnoba 'Barbie'; veja lista

Sucesso nos cinemas, "Elis & Tom, Só Tinha de ser com Você" chega a Globoplay

A Sociedade da Neve, na Netflix, acerta ao misturar fé e canibalismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Globoplay Luiz Inácio Lula da Silva Filmes Documentário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados