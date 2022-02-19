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Cinema

Filme sobre vida de Elvis Presley ganha trailer

Dirigido por Baz Luhrmann, o drama musical 'Elvis' tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 14 de julho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 09:47

Filme sobre o astro do rock Elvis Presley tem previsão de estreia para 14 de julho
Filme sobre o astro do rock Elvis Presley tem previsão de estreia para 14 de julho Crédito: Reprodução/Warner
A Warner Bros. Pictures divulgou o primeiro trailer do filme Elvis, o tão esperado drama musical que explora a vida e a música de Elvis Presley e mergulha na complexa relação do astro do rock and roll com seu enigmático empresário, Coronel Tom Parker. Dirigido por Baz Luhrmann, com roteiro de Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner, o filme tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 14 de julho.
O longa é protagonizado por Austin Butler, que interpreta Elvis, e tem Tom Hanks no papel de Coronel Tom Parker.
A história investiga a complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde a ascensão do cantor à fama até seu estrelato. A história tem como pano de fundo a evolução da paisagem cultural e a perda da inocência na América. No centro dessa jornada está uma das pessoas mais importantes e influentes na vida de Elvis, a esposa Priscilla Presley, vivida por Olivia DeJonge.
O filme conta também com as atuações de Helen Thomson, que interpreta a mãe de Elvis, Gladys; Richard Roxburgh, fazendo o pai do cantor, Vernon; Luke Bracey como o gerente de talentos Jerry Schilling; Natasha Bassett, como a namorada de Elvis, Dixie Locke; David Wenham, como o artista country Hank Snow; Kelvin Harrison Jr. no papel de B.B. King; Xavier Samuel como o guitarrista Scotty Moore; e Kodi Smit-McPhee, indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em Ataque dos Cães, como a aposta da música Jimmie Rodgers Snow.
Para interpretar icônicos artistas da música no filme, Luhrmann contou com a cantora e compositora Yola, como Sister Rosetta Tharpe; o modelo Alton Mason, como Little Richard; o texano de Austin, Gary Clark Jr., como Arthur Crudup; e a artista Shonka Dukureh, como Willie Mae "Big Mama" Thornton.
O trailer do filme pode ser conferido no seguinte endereço na internet.

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