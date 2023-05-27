Filme brasileiro "Levante" é premiado por críticos no Festival de Cannes

Cena do filme "Levante", de Lillah Halla, exibido no Festival de Cannes de 2023 Crédito: Divulgação

A Fipresci, Federação Internacional de Críticos de Cinema, premiou o longa brasileiro "Levante" com o troféu de melhor filme de estreia nas mostras paralelas do Festival de Cannes, neste sábado (27).

Exibido na Semana da Crítica, o filme de Lillah Halla foi premiado por "combinar performances atraentes, montagem vibrante, música cativante e uma narrativa emocionante, mandando a mensagem de que o direito ao aborto são direitos humanos".

Também foram premiados pela associação "Los Colonos", na mostra Um Certo Olhar, e "The Zone of Interest", na competição oficial.