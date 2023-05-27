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Cinema

Filme brasileiro "Levante" é premiado por críticos no Festival de Cannes

Longa-metragem de Lillah Halla foi reconhecido por emocionar e dizer que direito ao aborto é direito humano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 13:06

Cena do filme
Cena do filme "Levante", de Lillah Halla, exibido no Festival de Cannes de 2023 Crédito: Divulgação
A Fipresci, Federação Internacional de Críticos de Cinema, premiou o longa brasileiro "Levante" com o troféu de melhor filme de estreia nas mostras paralelas do Festival de Cannes, neste sábado (27).
Exibido na Semana da Crítica, o filme de Lillah Halla foi premiado por "combinar performances atraentes, montagem vibrante, música cativante e uma narrativa emocionante, mandando a mensagem de que o direito ao aborto são direitos humanos".
Também foram premiados pela associação "Los Colonos", na mostra Um Certo Olhar, e "The Zone of Interest", na competição oficial.
Este é o segundo prêmio que o Brasil leva nesta edição do Festival de Cannes. Nesta sexta, "A Flor do Buriti" recebeu um troféu de melhor equipe na Um Certo Olhar.

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