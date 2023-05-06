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Cinema

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' ganha novo teaser

Filme chega aos cinemas em 1° de junho deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 11:11

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso
Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Crédito: Sony/Marvel
Nesta quinta-feira, 4, um novo teaser de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso foi divulgado. O filme, que estreia em menos de um mês, em 1º de junho, já está dando o que falar.
No vídeo é possível ver Miles Morales, interpretado por Shameik Moore e Gwen, por Hailee Steinfeld. Na animação eles são "liderados" por Miguel O' Hara, interpretado por Oscar Isaac, o Homem-Aranha 2099. A animação ainda mostrou um Gato-Aranha e um Tiranossauro-Aranha, além de muitos outros Homens-Aranha.
Segundo o portal Collider, a sequência de Homem-Aranha: No Aranhaverso lançado em 2018, terá 2h20 de duração, 24 minutos a mais que o primeiro filme. O filme será o mais longo de um estúdio de Hollywood, ultrapassando o longa Consuming Spirits, que tem 2h16, lançado em 2012.

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