'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' ganha novo teaser

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Crédito: Sony/Marvel

Nesta quinta-feira, 4, um novo teaser de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso foi divulgado. O filme, que estreia em menos de um mês, em 1º de junho, já está dando o que falar.

No vídeo é possível ver Miles Morales, interpretado por Shameik Moore e Gwen, por Hailee Steinfeld. Na animação eles são "liderados" por Miguel O' Hara, interpretado por Oscar Isaac, o Homem-Aranha 2099. A animação ainda mostrou um Gato-Aranha e um Tiranossauro-Aranha, além de muitos outros Homens-Aranha.

Another across the spider-verse TV spot pic.twitter.com/u4FD54PKqe — Spider-Man News (@SpiderMan3news) May 4, 2023