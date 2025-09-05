Festival Cine.Ema faz 10 anos com orquestra e cinema na Mata Atlântica

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:00
O Festival Cine.Ema chega à sua 11ª edição celebrando uma década de história como o principal evento de cinema ambiental do Espírito Santo. A abertura acontece no dia 13 de setembro, na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, com a “Orquestra na Floresta”, que reúne concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (OSES) e sessão de cinema ao ar livre. A entrada é gratuita, mas com vagas limitadas, e os ingressos estão disponíveis no site do festival.
Sob regência de Helder Trefzger e participação da solista capixaba Katia Rocha, a OSES apresenta um repertório que mescla compositores brasileiros e latino-americanos, como Francisco Mignone, Fructuoso Vianna, Arturo Márquez e Chiquinha Gonzaga, além de clássicos da MPB. Em seguida, a programação exibe os primeiros filmes da mostra, também disponíveis online até 13 de outubro.
Criado em 2015, o Cine.Ema consolidou-se como referência nacional, unindo cinema e educação ambiental em mostras itinerantes, oficinas e debates. Em 2025, o tema escolhido é “Regenerar”, com a proposta de estimular novos olhares sobre o meio ambiente e promover reflexões sobre o futuro do planeta.
Além da abertura, o festival contará com oficinas de vídeo, fotografia e observação de pássaros em escolas públicas, além de bate-papos ambientais e audiovisuais nos dias 24 e 25 de setembro, também na Reserva Águia Branca.
