Confira a programação 7ª edição do FestCine Pedra Azul

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:35
O município de Domingos Martins se prepara para receber a 7ª edição do FestCine Pedra Azul – Festival Internacional de Cinema, que acontece entre os dias 24 e 27 de setembro, no Hotel Vista Azul e no Aroso Paço Hotel. O evento reúne mostras de filmes, oficinas, palestras, homenagens e atrações culturais, com entrada gratuita.
O grande homenageado desta edição será o ator Jackson Antunes, que receberá o troféu Rota do Lagarto durante cerimônia no dia 26 de setembro, no Salão Nobre do Aroso Paço Hotel. A noite contará ainda com coquetel de celebração, apresentação dos atores Priscilla Reis e Enzo Ciolini e show exclusivo do músico Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho), às 22h, no Ronchi Pub.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta