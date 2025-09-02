Editorias do Site
Confira a programação 7ª edição do FestCine Pedra Azul

Programação traz mostras de cinema, debates culturais e apresentações musicais em quatro dias de evento

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:35

O ator Jackson Antunes é o homenageado nacional do FestCine Pedra Azul
O ator Jackson Antunes é o homenageado nacional do FestCine Pedra Azul Crédito: Garcia Gabé

O município de Domingos Martins se prepara para receber a 7ª edição do FestCine Pedra Azul – Festival Internacional de Cinema, que acontece entre os dias 24 e 27 de setembro, no Hotel Vista Azul e no Aroso Paço Hotel. O evento reúne mostras de filmes, oficinas, palestras, homenagens e atrações culturais, com entrada gratuita.

O grande homenageado desta edição será o ator Jackson Antunes, que receberá o troféu Rota do Lagarto durante cerimônia no dia 26 de setembro, no Salão Nobre do Aroso Paço Hotel. A noite contará ainda com coquetel de celebração, apresentação dos atores Priscilla Reis e Enzo Ciolini e show exclusivo do músico Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho), às 22h, no Ronchi Pub.

Programação

  • 24 de setembro (quarta-feira)
  • 10h – Mostra de Documentários (Auditório Eliezer Batista)
  • 18h – Encerramento da Mostra de Documentários

  • 25 de setembro (quinta-feira)
  • 10h – Abertura oficial do festival com o “Projeto Escola” e palestra do Sicoob (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul)
  • 11h – Mostra de Animação (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul)
  • 13h – Oficina de Cinema com Roney Vilela, Vanessa Lynx e Roberto Birindelli (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul)
  • 17h – Encerramento da Mostra de Animação
  • 20h – Homenagem ao filme Central do Brasil com a presença do ator Vinícius de Oliveira, no Aroso Paço Hotel

  • 26 de setembro (sexta-feira)
  • 10h – Mostra de Curtas-metragens (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul)
  • 17h30 – Encerramento da Mostra de Curtas
  • 10h30 – Coletiva de imprensa (Aroso Paço Hotel)
  • 20h – Homenagem a Jackson Antunes, com entrega do troféu Rota do Lagarto (Salão Nobre – Aroso Paço Hotel)
  • 22h – Show exclusivo com Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho (Ronchi Pub)

  • 27 de setembro (sábado)
  • 9h às 17h30 – Mostra de Longas-metragens (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul)
  • 15h – Palestra “Música, Dependência Química e Superação”, com Rodrigo Santos (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul)
  • 15h40 – Palestra “Mudanças do Clima e Sustentabilidade: e eu com isso?”, com o economista Sérgio Margulis (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul)
  • 16h20 – Palestra com o psicanalista Manoel Thomaz Carneiro (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul)
  • 17h30 – Encerramento da Mostra de Longas
  • 20h – Premiação Oficial do Festival, com pocket show de Rodrigo Santos, stand-up de Chiara Pascotini e Marcelo Smigol, homenagem ao professor e escritor João Cândido Portinari e coquetel de celebração (Salão Nobre – Aroso Paço Hotel)
  • 23h – Encerramento oficial do festival

