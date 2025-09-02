Entrada gratuita

Confira a programação 7ª edição do FestCine Pedra Azul

Programação traz mostras de cinema, debates culturais e apresentações musicais em quatro dias de evento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:35

O ator Jackson Antunes é o homenageado nacional do FestCine Pedra Azul Crédito: Garcia Gabé

O município de Domingos Martins se prepara para receber a 7ª edição do FestCine Pedra Azul – Festival Internacional de Cinema, que acontece entre os dias 24 e 27 de setembro, no Hotel Vista Azul e no Aroso Paço Hotel. O evento reúne mostras de filmes, oficinas, palestras, homenagens e atrações culturais, com entrada gratuita.

O grande homenageado desta edição será o ator Jackson Antunes, que receberá o troféu Rota do Lagarto durante cerimônia no dia 26 de setembro, no Salão Nobre do Aroso Paço Hotel. A noite contará ainda com coquetel de celebração, apresentação dos atores Priscilla Reis e Enzo Ciolini e show exclusivo do músico Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho), às 22h, no Ronchi Pub.

Programação

24 de setembro (quarta-feira)

10h – Mostra de Documentários (Auditório Eliezer Batista)

Mostra de Documentários (Auditório Eliezer Batista) 18h – Encerramento da Mostra de Documentários





Encerramento da Mostra de Documentários 25 de setembro (quinta-feira)

10h – Abertura oficial do festival com o “Projeto Escola” e palestra do Sicoob (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul)

Abertura oficial do festival com o “Projeto Escola” e palestra do Sicoob (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul) 11h – Mostra de Animação (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul)

Mostra de Animação (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul) 13h – Oficina de Cinema com Roney Vilela, Vanessa Lynx e Roberto Birindelli (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul)

Oficina de Cinema com Roney Vilela, Vanessa Lynx e Roberto Birindelli (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul) 17h – Encerramento da Mostra de Animação

Encerramento da Mostra de Animação 20h – Homenagem ao filme Central do Brasil com a presença do ator Vinícius de Oliveira, no Aroso Paço Hotel





Homenagem ao filme Central do Brasil com a presença do ator Vinícius de Oliveira, no Aroso Paço Hotel 26 de setembro (sexta-feira)

10h – Mostra de Curtas-metragens (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul)

Mostra de Curtas-metragens (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul) 17h30 – Encerramento da Mostra de Curtas

Encerramento da Mostra de Curtas 10h30 – Coletiva de imprensa (Aroso Paço Hotel)

Coletiva de imprensa (Aroso Paço Hotel) 20h – Homenagem a Jackson Antunes, com entrega do troféu Rota do Lagarto (Salão Nobre – Aroso Paço Hotel)

Homenagem a Jackson Antunes, com entrega do troféu Rota do Lagarto (Salão Nobre – Aroso Paço Hotel) 22h – Show exclusivo com Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho (Ronchi Pub)





Show exclusivo com Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho (Ronchi Pub) 27 de setembro (sábado)

9h às 17h30 – Mostra de Longas-metragens (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul)

Mostra de Longas-metragens (Auditório Eliezer Batista, no hotel Vista Azul) 15h – Palestra “Música, Dependência Química e Superação”, com Rodrigo Santos (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul)

Palestra “Música, Dependência Química e Superação”, com Rodrigo Santos (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul) 15h40 – Palestra “Mudanças do Clima e Sustentabilidade: e eu com isso?”, com o economista Sérgio Margulis (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul)

Palestra “Mudanças do Clima e Sustentabilidade: e eu com isso?”, com o economista Sérgio Margulis (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul) 16h20 – Palestra com o psicanalista Manoel Thomaz Carneiro (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul)

Palestra com o psicanalista Manoel Thomaz Carneiro (Auditório Erling Lorentzen, no hotel Vista Azul) 17h30 – Encerramento da Mostra de Longas

Encerramento da Mostra de Longas 20h – Premiação Oficial do Festival, com pocket show de Rodrigo Santos, stand-up de Chiara Pascotini e Marcelo Smigol, homenagem ao professor e escritor João Cândido Portinari e coquetel de celebração (Salão Nobre – Aroso Paço Hotel)

Premiação Oficial do Festival, com pocket show de Rodrigo Santos, stand-up de Chiara Pascotini e Marcelo Smigol, homenagem ao professor e escritor João Cândido Portinari e coquetel de celebração (Salão Nobre – Aroso Paço Hotel) 23h – Encerramento oficial do festival

