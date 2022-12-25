"Então, é Natal!": 10 filmes natalinos para curtir ao lado da família

01
A FELICIDADE NÃO SE COMPRA (1946)
Possivelmente o filme mais conhecido e louvado quando o assunto é produção natalina. O longa do mestre Frank Capra conta a história de George (James Stewart, impecável), um homem prestes a cometer o suicídio. Eis então que surge um anjo (Henry Travers), que apresenta ao homem os momentos mais felizes que ele viveu, inclusive descobrindo o impacto que teve na vida dos outros. Preparem os lenços. Em cartaz no Telecine, Prime Vídeo e Belas Artes à La Carte.
02
MILAGRE NA RUA 34 (1994)
Outro clássico que já ganhou algumas versões. A indicada por "HZ" é a feita em 1994 (última lançada), estrelada pela fofura Mara Wilson, uma das últimas superproduções natalinas que ganhou lançamento exclusivo nos cinemas. Uma menina (Wilson) fica encantada com um homem que, para ela, é o verdadeiro Papai Noel. Ela decide fazer três pedidos: ter um pai, uma nova casa dos sonhos e um irmão. Impossível não se apaixonar. Pode ser conferido no Disney +.
03
O ESTRANHO MUNDO DE JACK (1993)
Clássico soturno assinado por dois gênios: Tim Burton e Henry Selick. A animação tem um visual gótico, totalmente feita em stop motion. A trama conta os dilemas de Jack, um esqueleto que é o rei monarca da fantasiosa terra do Halloween. Ele fica encantado ao conhecer a magia do Natal e resolve sequestrar ninguém menos que o Papai Noel. Para ver no Disney +
04
SIMPLESMENTE AMOR (2003)
Apaixonante filme do britânico Richard Curtis ("Um Lugar Chamado Notting Hill"), considerado um dos reis da comédia romântica moderna. O novo Primeiro-Ministro da Inglaterra (Hugh Grant) se apaixona por uma de suas funcionárias, Natalie (Martine McCutcheon). Numa tentativa de curar seu coração, um escritor (Colin Firth) parte para o sul da França e lá acaba se apaixonando. Karen (Emma Thompson) desconfia que Harry (Alan Rickman), seu marido, a está traindo. Juliet (Keira Knightley), que se casou recentemente, desconfia dos olhares e intenções de Mark (Andrew Lincoln), o melhor amigo de seu marido. Sam (Thomas Sangster) tem por objetivo chamar a atenção da garota mais difícil da escola. Sarah (Laura Linney) enfim tem a grande chance de sair com Karl (Rodrigo Santoro), por quem mantém uma paixão silenciosa. Billy Mack (Bill Nighy) busca retomar sua carreira como astro do rock. A vida de todos estes personagens se entrelaça, modificada pela presença do amor e do clima natalino. Pode ser alugada na Apple TV, Google Play e YouTube.
05
O AMOR NÃO TIRA FÉRIAS (2006)
Mais uma comédia romântica que se mistura com o clima de festas de fim de ano. O elenco rechegado de estrelas só engrandece a produção. Durante as festas natalinas, duas mulheres decidem trocar de casa e acabam trazendo consequências para suas vidas amorosas. Com Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black e muito açúcar e afeto. Disponível na Netflix e Telecine.
06
NATAL COM VOCÊ (2022)
Estrelado pelo galã Freddie Prinze Jr. (de "Ela é Demais"), o romance está em cartaz na Netflix. Na trama, sentindo-se sem grandes perspectivas e com a carreira esgotada, a estrela do pop Angelina (Aimee Garcia, uma atriz apenas mediana) enxerga uma oportunidade de conhecer o amor verdadeiro após realizar o desejo de Natal de uma fã. Gente, quem não morreria de amores por Prinze Jr. mais maduro, que vive o pai da tal garota apaixonada pela artista?
07
O DIÁRIO DE NOEL (2022)
Outro galã, no caso Justin Hartley (da série "This is Us"), estrela mais uma comédia com pitadas românticas. De volta à casa onde passou a infância, um escritor (Hartley) conhece uma mulher em busca de respostas. Será que um velho diário será a chave para o passado e o coração dos dois? Para encantar corações natalinos na Netflix
08
SCROOGE: UM CONTO DE NATAL (2022)
O tradicional conto natalino de Charles Dickens (1812-1870) ganha uma adaptação em formato de animação. Luke Evans dá voz ao pão-duro Ebenezer Scrooge. Vencedora do Oscar com "A Favorita", Olivia Colman dubla o Espírito dos Natais Passados. Na história, o protagonista corre o risco de perder a própria alma e precisa encarar o passado para construir um futuro melhor. Na véspera de Natal, ele realiza viagens no tempo para corrigir seus erros. Pode ser conferido na Netflix.
09
UMA HISTÓRIA DE NATAL NATALINA (2022)
A HBO Max também apostou na nostalgia para encerrar 2022. "Uma História de Natal Natalina" faz uma espécie de resgate (ou seria continuação?) do clássico "A Christmas Story" (1983). Agora adulto, Ralphie Parker (Peter Billingsley) retorna à Rua Cleveland com seus filhos no intuito de conseguir para eles um Natal tão mágico o quanto o que viveu no lugar.
10
O ESPÍRITO DO NATAL
Fechando a lista com chave de ouro, não podemos esquecer o tradicional filme de fim de ano do Porta dos Fundos. Desta vez, eles fogem das polêmicas religiosas, apostando em um longa de horror. Cinco amigos que odeiam o Natal decidem passar o fim de ano juntos. Mas quando acidentalmente um deles mata um invasor misterioso, vestido de vermelho, coisas estranhas acontecem. Em cartaz na Paramount +.