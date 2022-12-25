"Então, é Natal!": 10 filmes natalinos para curtir ao lado da família

Quando falamos que HZ é fã de filmes de Natal, não estávamos brincando. Numa lista difícil de selecionar só 10 produções, não poderia deixar de colocar um longa que gostei muito nos últimos tempos. Trata-se da comédia romântica "Uma Segunda Chance Para Amar", lançada em 2019 e com Emília Clarke (a nossa eterna Daenerys) no elenco.

É uma produção adorável inspirada na canção "Last Christmas", de George Michael , o que já diz muito, ainda mais para um fã do trabalho do saudoso cantor como eu.

O longa fala das mudanças que a época é capaz de inspirar a muitos nessas épocas de festas de fim de ano e leva a muitas reflexões. Mas sem delongas, no filme, Katarina (Emilia Clark) tem uma vida toda conturbada (sem lugar para morar, brigada com a família e entregue a esbórnia, mesmo já tendo feito um transplante de coração). No decorrer, ela conhece Tom (Henry Golding), que a ajuda a enxergar tudo de uma nova forma e proporcionar uma boa mudança.

O filme, infelizmente, saiu recentemente do catálogo da Netflix, mas pode ser encontrado para aluguel no YouTube, Prime Video, Google Play e Apple TV. Abaixo você confere o trailer. Boas festas e uma boa sessão com a família.

Erik Oakes