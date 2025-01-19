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Filme

Documentário revela a vida e o legado de padre de Venda Nova do Imigrante

Produção celebra a vida de um líder comunitário e religioso que moldou a história da cidade da Região Serrana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 06:11

Documentário
Documentário "Cacique Pena Branca: Uma Lenda Vendanovense" Crédito: Divulgação/Calabria Comuniação
A história inspiradora de Padre Cleto Caliman, figura emblemática de Venda Nova do Imigrante, é retratada no documentário "Cacique Pena Branca: Uma Lenda Vendanovense". O lançamento acontece no próximo dia 21, no canal do YouTube Documentário Padre Cleto Caliman, como parte das homenagens ao sacerdote que estaria completando 110 anos de vida.
O filme, produzido por Heitor Delpupo Alves, Patrícia Altoé Possebon e Leandro Fidelis, resgata a trajetória de Padre Cleto, cujo impacto transcendeu o âmbito religioso para transformar a cidade em diversos aspectos. Entre suas contribuições mais notáveis estão a participação na construção da BR-262 e a criação da Festa da Polenta, evento que desde 1979 celebra as tradições italianas e impulsiona o agroturismo local.
Gravação do documentário
Gravação do documentário "Cacique Pena Branca: Uma Lenda Vendanovense" Crédito: Divulgação/Calabria Comuniação
Combinando depoimentos de pessoas que conviveram com o padre, imagens de arquivo e relatos históricos, o documentário revela como sua visão estratégica moldou a identidade cultural e o desenvolvimento de Venda Nova. Entrevistados como as irmãs Cacilda e Enedina Caliman, o arquiteto João Lucas Ribeiro Borges e o presidente da Afepol, Tarcísio José Caliman, destacam a dedicação e o altruísmo de Padre Cleto, trazendo à tona sua faceta humana e inspiradora.
Realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, a produção também ressalta a importância de iniciativas como a Festa da Polenta, que promove o vínculo com as raízes imigrantes enquanto fomenta o crescimento econômico local. Mais do que uma biografia, Cacique Pena Branca é um tributo à união entre espiritualidade, cultura e progresso, convidando o público a conhecer o legado de um homem que marcou profundamente a história de Venda Nova do Imigrante.
Bastidores do documentário
Bastidores do documentário "Cacique Pena Branca: Uma Lenda Vendanovense" Crédito: Divulgação/Calabria Comuniação

SERVIÇO

  • Lançamento on-line documentário “Cacique Pena Branca: Uma Lenda Vendanovense”
  • Data: 21 de janeiro (terça-feira)
  • Horário: 9h
  • Onde: canal do YouTube @DocumentarioPadreCletoCaliman

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