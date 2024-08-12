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'Deadpool & Wolverine' ultrapassa US$ 1 bilhão de bilheteria em três semanas

"Deadpool & Wolverine" terminou seu terceiro fim de semana com uma bilheteria mundial de mais de US$ 1 bilhão, o equivalente a quase de R$ 5,7 bilhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 14:35

Cena do filme 'Deadpool e Wolverine'
Cena do filme 'Deadpool e Wolverine' Crédito: Divulgação / FolhaPress
"Deadpool & Wolverine", terceiro filme do anti-herói intepretado por Ryan Reynolds, terminou seu terceiro fim de semana com uma bilheteria mundial de mais de US$ 1 bilhão, o equivalente a quase de R$ 5,7 bilhões. O filme é o segundo do ano a alcançar a casa dos bilhões de dólares, sendo superado apenas por "Divertida Mente 2", que acumulou quase R$ 8,6 bilhões.
Em breve, o filme superará a bilheteria de "Coringa", de 2019, que até então era o único filme classificado como "adulto" nos Estados Unidos a ultrapassar US$ 1 bilhão de bilheteria, e se tornará o filme para maiores mais bem-sucedido da história do cinema.
De acordo com informações do portal Variety, "Deadpool & Wolverine" é o 11º longa bilionário do Universo Cinematográfico Marvel, o MCU, e o 31º da Disney. A marca não era ultrapassada por um filme do MCU desde 2021, quando "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" alcançou US$ 1,9 bilhão.

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