Com Bolsonaro preso, gravação de filme sobre sua vida avança entre a direita

Roteiro narra os momentos do ex-presidente após ser vítima de uma facada em Juiz de Fora, em 2018, durante a campanha eleitoral

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 11:38

O ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Um filme rodado no mês passado em São Paulo vai recuperar a trajetória política de Jair Bolsonaro, que teve sua prisão prisão preventiva decretada na manhã deste sábado (22) na reta final do processo da trama golpista, sob alegação de risco de fuga para embaixada dos EUA e violação de tornozeleira eletrônica na madrugada.

"Dark Horse", ou "Azarão", é inspirado numa história original escrita pelo ator, ex-secretário especial da Cultura e deputado federal Mario Frias (PL-SP), intitulada "Capitão do Povo". A direção é do americano Cyrus Nowrasteh e a produção, do mexicano Eduardo Verástegui, nomes popular com o público de direita.

O primeiro dirigiu filmes como "Infidel", "O Jovem Messias" e "O Apedrejamento de Soraya M.". Já o segundo é um dos responsáveis por "Som da Liberdade", um hit entre os conservadores há dois anos.

A reportagem teve acesso ao roteiro de "Dark Horse", que rodou cenas no Hospital Indianópolis, na zona sul da capital paulista, no mês passado. O roteiro narra os momentos do ex-presidente após ser vítima de uma facada em Juiz de Fora (MG), em 2018, durante a campanha eleitoral daquele ano.

Sergio Barreto interpreta Carlos Bolsonaro, Edward Finlay faz o papel de Eduardo e Marcus Almeida D'Ornellas faz Flávio.

O roteiro tem tom heroico e elogioso ao ex-presidente, com passagens como "ele sabe que a melhor maneira de lidar com os abutres é diretamente. E ele sabe dar o que quer. Mas sempre tem um lado brincalhão nele".

"Eu conheço homens como você. Você não é um homem mau", pergunta uma personagem, jornalista, em outra parte do roteiro. "Obrigado", responde o Jair Bolsonaro fictício.

O filme ainda está em fase de produção e a previsão de estreia é para o ano que vem.

