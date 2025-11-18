Cultura

4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

Confira as produções imperdíveis que chegam às telonas ao longo dos dias

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:24

As telonas recebem estreias marcantes que prometem emocionar os fãs Crédito: Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES

Nesta semana, os cinemas recebem estreias marcantes que prometem emocionar fãs de fantasia, bem como quem acompanha histórias brasileiras icônicas. Em “Wicked: Parte 2”, Elphaba se isola após ser vista como ameaça enquanto Glinda assume um papel de destaque em Oz. O filme “Silvio Santos Vem Aí” mostra os bastidores do programa que se tornou símbolo da TV e ajudou a transformar Silvio Santos em um dos apresentadores brasileiros mais influentes.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que estreiam no cinema nesta semana!

1. Wicked: Parte 2 (20/11)

Em “Wicked: Parte 2”, Elphaba e Glinda precisam reconsiderar suas escolhas e se juntar para enfrentar as ameaças que assombram o futuro de Oz Crédito: Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES

O filme retoma a história mostrando Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) seguindo rumos opostos após os acontecimentos que mudaram Oz. Vista como ameaça, Elphaba se esconde na floresta, tentando se proteger de um reino que teme sua presença. Glinda, por outro lado, assume um papel de destaque na capital, celebrada como exemplo de virtude e ocupando uma posição de prestígio que a coloca constantemente sob os olhos da população.

Mesmo longe uma da outra, as duas voltam a se envolver quando Glinda tenta fazer Elphaba e o Mágico (Jeff Goldblum) fazerem as pazes, mas isso só deixa a situação ainda pior. A chegada inesperada de uma visitante do Kansas altera o equilíbrio do reino e desperta reações intensas contra Elphaba. Diante do caos crescente, as antigas amigas precisam reconsiderar suas escolhas e unir forças mais uma vez para enfrentar os desafios que ameaçam transformar Oz para sempre.

2. O Sobrevivente (20/11)

Em “O Sobrevivente”, Ben precisa sobreviver a um jogo mortal para ajudar sua família Crédito: Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES

O longa se passa em um futuro distópico, no qual os Estados Unidos vivem sob um governo autoritário que controla até os programas de televisão. O mais popular deles é “The Running Man”, um jogo mortal transmitido ao vivo, em que os participantes precisam fugir de caçadores profissionais para permanecer vivos.

Ben Richards (Glen Powell) é colocado nessa arena e enxerga no jogo a única forma de ajudar sua família. Para alcançar o prêmio e garantir o tratamento da filha, ele precisa sobreviver aos ataques constantes de perseguidores perigosos e ao olhar de milhões de telespectadores que acompanham tudo em busca de mais brutalidade.

3. Jujutsu Kaisen: Execução (20/11)

Em “Jujutsu Kaisen: Execução”, Gojo enfrenta uma emboscada em Shibuya enquanto Itadori corre contra o tempo para conter o caos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Sony e Crunchyroll

O filme de animação se passa durante as celebrações de Halloween, quando uma barreira misteriosa cobre a região de Shibuya, deixando a população presa e provocando pânico imediato. Chamado para lidar com a situação, Satoru Gojo se depara com um ataque armado por feiticeiros e espíritos que desejam neutralizá-lo. Ao mesmo tempo, Yuji Itadori e seus companheiros avançam para ajudar, enfrentando uma enxurrada de maldições naquele que se torna um dos maiores conflitos já vistos no mundo jujutsu.

Depois desse desastre, diversas áreas do Japão passam a concentrar enormes quantidades de energia amaldiçoada devido ao plano arquitetado por Noritoshi Kamo. É então que começa o perigoso Jogo do Abate, e Yuta Okkotsu recebe a ordem de eliminar Yuji, acusado de provocar a crise. A tensão entre os dois estudantes atinge o ápice, levando a um duelo decisivo que marca o início de uma nova fase da história.

4. Silvio Santos Vem Aí (20/11)

“Silvio Santos Vem Aí”, mostra os bastidores do programa de auditório que se tornou um símbolo da televisão brasileira Crédito: Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES

O filme mostra os bastidores do programa de auditório que se tornou símbolo da televisão brasileira e ajudou a transformar Silvio Santos (Leandro Hassum) em um dos apresentadores mais influentes do país. Ao mesmo tempo, o longa retrata o momento em que Silvio Santos decide entrar na corrida presidencial no fim dos anos 1980, surpreendendo o público e mexendo com o cenário político.

Para entender melhor quem é o homem por trás do palco, a repórter Marília (Manu Gavassi) recebe a missão de investigar sua história, seu impacto na mídia e possíveis pontos vulneráveis da candidatura. Nesse processo, ela descobre aspectos pouco conhecidos do apresentador e se envolve em dilemas que mudam sua própria visão sobre poder, fama e responsabilidade. A relação criada entre os dois acaba revelando conflitos, escolhas difíceis e acontecimentos que transformam o rumo de ambas as vidas.