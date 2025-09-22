K-pop

Cinema do ES vai exibir shows marcantes do grupo sul-coreano BTS

BTS Movie Weeks promete ser um ponto de encontro para fãs trocarem experiências e cantarem juntos

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:07

Grupo BTS Crédito: Reuters/Folhapress

Os ARMYs do Espírito Santo têm um motivo especial para se reunir: o festival “BTS Movie Weeks” chega ao Cinesercla do Shopping Montserrat, na Serra, com três dias de sessões imperdíveis. Nos dias 24, 25 e 28 de setembro, os fãs poderão reviver apresentações icônicas da boyband, em versões remasterizadas em 4K, com som de cinema e muita emoção.

Um dos destaques é o BTS 2016 HYYH ON STAGE: EPILOGUE Remastered, o grand finale da série The Most Beautiful Moment in Life, que retrata a juventude em sua forma mais intensa e poética. O show vai de momentos delicados em canções como Autumn Leaves e Butterfly até explosões de energia em performances como FIRE, Save ME e EPILOGUE: Young Forever.

Na quarta-feira (24), será exibido o show da turnê de 2016. Na quinta-feira (25), é a vez da turnê de 2017. E no domingo (28), os capixabas poderão assistir a uma sessão especial com os dois shows na sequência, uma verdadeira maratona para celebrar o grupo que conquistou o mundo.

Cinesercla do Shopping Montserrat, na Serra Crédito: Reprodução/Shopping Montserrat

Mais do que uma ida ao cinema, o BTS Movie Weeks promete ser um ponto de encontro para fãs trocarem experiências, cantarem juntos e reviverem os momentos que fizeram história no K-pop.

E para deixar o encontro ainda mais especial, o shopping preparou um espaço instagramável e a Hashi Mercearia vai oferecer copos e baldes de pipoca temáticos para quem quiser levar uma lembrança para casa.

Mais informações

BTS Movie Weeks

Data : 24, 25 e 28 de setembro

: 24, 25 e 28 de setembro Local : Cinesercla – Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra

: Cinesercla – Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra Ingressos: disponíveis no site da Cinesercla

