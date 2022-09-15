Cine.Ema chega à 8ª edição trazendo filmes gratuitos pela internet; veja a lista

Uma das principais mostras audiovisuais do país voltadas para debater o meio ambiente, o Cine.Ema acontece até o dia 25 deste mês. Ao todo, 15 curtas-metragens terão exibição gratuita e on-line.
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo, que chega a sua 8ª edição, está dividida em duas seções: a Mostra Infantil Cine.Eminha, com 4 títulos, e Mostra Competitiva Cine.Ema, com 11 projetos que disputam o voto popular até o dia 25 deste mês. As mostras ficam disponíveis gratuitamente até 12 de outubro no site do festival. (CONFIRA A LISTA COMPLETA DE FILMES NO FIM DA MATÉRIA)
Para votar, basta acessar o site, assistir aos filmes e clicar para escolher o melhor filme. Só é permitido um voto por CPF.
Para conhecer mais sobre os curtas e poder trocar uma ideia com os realizadores, a mostra promove nesta quinta (15) um bate-papo on-line, com transmissão pelo YouTube.
Estarão presentes realizadores da Mostra Competitiva, com mediação da realizadora capixaba Sáskia Sá.
8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL CINE.EMA
- O QUE É: Exibição de 15 filmes, em curta-metragem, que versam sobre meio ambiente e preservação ambiental.
- ATÉ QUANDO: Os filmes ficam disponíveis gratuitamente até 12 de outubro no site do festival
- VOTAÇÃO: Até o dia 25, o público pode votar no melhor filme da Mostra Competitiva Cine.Ema
FILME DA MOSTRA COMPETITIVA CINE.EMA
- "O Vazio que Atravessa", de Fernando Moreira
- (Documentário, 22'58", SP)
- Sinopse: Transpassadas pela ganância, duzentas e setenta e duas pessoas foram soterradas pelos rejeitos de minério da companhia Vale em Brumadinho (MG) em 2019. O vazio que agora acompanha os que ficaram jamais será preenchido. Este filme-homenagem é dedicado às vítimas da mineração irresponsável que permanece cobrando seu preço com sangue e devastação.
- "A Gente foi Feliz Aqui", de Renata Baracho e Paulo Accioly
- (Documentário, 16'32", AL)
- Sinopse: Registro de registros, o filme conta em paralelo as histórias do projeto visual “A gente foi feliz aqui” e de outras famílias afetadas pelo maior crime ambiental em área urbana no mundo.
- "A Tradicional Família Brasileira Katu", de Rodrigo Sena
- (Documentário, 25'02", RN)
- Sinopse: Os Guardiões da Mata Atlântica e suas resistências com atuais problemas e desafios contemporâneos como meio ambiente, o agronegócio, evangelização nas aldeias, o consumo de álcool e educação em ensino superior.
- "Arrorró", de Rafael de Almeida
- (Ficção, 9', GO)
- Sinopse: Na Espanha, a erupção do vulcão de La Palma obriga centenas de famílias a abandonar suas casas. Um refugiado colombiano aproveita o caos e ocupa uma casa vazia na ilha.
- "Cantareira", de Rodrigo Ribeyro
- (Ficção, 24', SP)
- Sinopse: Bento, trabalhador e morador do centro de São Paulo, volta ao lugar em que cresceu: a casa do avô na Serra da Cantareira. Lá, busca não somente a paz, mas também um emprego.
- "Castanhal", de Rodrigo Chagas e Marques Casara
- (Documentário, 25', AM/SP)
- Sinopse: No sul do estado do Amazonas, a coleta dos frutos das castanheiras perdura por gerações de extrativistas. A riqueza da floresta é também o sustento das famílias que habitam as margens dos seus rios. Assim, enquanto o progresso do agronegócio insiste em derrubar e queimar, quem cuida das árvores centenárias teme pelo futuro da Amazônia brasileira – e da própria vida.
- "Lavra", de Weber Cooper
- (Experimental, 9'26", ES)
- Sinopse: Uma dança emergente de uma pedreira de extração de granito no município de Cachoeiro de Itapemirim — pólo produtor de rochas ornamentais no sul do Espírito Santo. Narrativas do passado, presente e futuro entrecruzadas à (re)descoberta de uma ecologia somática. Da interface entre ecoperformance e documentário surgem imagens-proposições que buscam denunciar-anunciar a relação entre homem e meio ambiente.
- "Metamorfose Concreta", de Carol Covre, Larissa Barreto e Narjara Portugal
- (Experimental, 2'57", ES)
- Sinopse: Quebrar e cavar fundo para redescobrir o que é natural: somos parte de um organismo complexo e intimamente integrado. Somos a Terra.
- "Mutirão: o Filme", de Lincoln Péricles (LKT)
- (Documentário, 10'15", SP)
- Sinopse: Uma criança apresenta a construção da sua quebrada.
- "Saber da Caatinga", de Marília Pinheiro e Ingá
- (Documentário, 25'02", PE)
- Sinopse: Cientistas populares que trabalham com plantas medicinais na Chapada do Araripe, sertão do Cariri, se encontram em um evento anual no qual trocam conhecimentos e experiências de cura. Em 2021, o evento foi impedido de acontecer devido à pandemia de coronavírus. Neste filme, suas falas e vivências encontram um caminho para se reconectarem, mesmo à distância.
- "Terra de Mulheres", de Oriane Descount
- (Documentário, 20'55", MG)
- Sinopse: Rosa e Fatinha são agricultoras que lutam para preservar a cultura local. Elas têm filhas da geração de Oriane, cineasta francesa mãe há um ano.
MOSTRA INFANTIL CINE.EMINHA
- "Ewé de Òsányìn: o Segredo das Folhas", de Pâmela Peregrino
- (Animação, 22'28", AL/BA/RJ)
- Sinopse: Uma criança nasce com folhas em seu corpo e sua mãe busca a cura. Na escola, porém, as outras crianças a discriminam e ela foge para mata! Na Caatinga, encontra seres encantados de tradições indígenas e negras e caminha numa aventura de autoconhecimento. Sua busca a leva até Òsányìn, o Orisà das folhas, que apresenta o poder das plantas e a importância da preservação ambiental.
- "Jaguamérica", de Bako Machado
- (Experimental, 2', PE)
- Sinopse: Jaguamérica é uma animação-poema de colagem surrealista. Com a direção de Bako Machado, o filme revela a jornada de uma onça mecanizada por diferentes paisagens, do Sertão aos Andes, transformando-as em um "Continente Jaguar", universo mítico que se funde ao universo indígena por meio do poema Jaguamérica, de Micheliny Verunschk. O texto poético é narrado por Evandro Lunardo.
- "Maria Fátima – Produzir Alimentos é Amar o Próximo", de Cristiane Pederiva, Pedro Michelli e Sofia Michelli Pederiva
- (Documentário, 11'04", MG)
- Sinopse: Retrato em primeira pessoa de Fátima, uma campesina, ativista dos direitos do movimento agroecológico da cidade de Lavras em Minas Gerais. O documentário incita uma reflexão em torno ao contexto atual influenciado pelo agronegócio onde, Fátima representa uma solução e uma resistência.
- "Nonna", de Maria Augusta V. Nunes
- (Animação, 10'30", SC)
- Sinopse: A pequena Ana e sua avó vivem no campo e sofrem com os efeitos provocados pelo uso de agrotóxicos na região. Já adulta, ao reencontrar a velha casa onde viveu sua infância, Ana entende que a presença de sua avó ali é transcendental.