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Bom Dia, Verônica: veja beijo polêmico entre Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianecchini

Episódios finais de série brasileira chegaram ao streaming na última quarta-feira (14); texto a seguir tem spoilers
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 11:26

Terceira temporada de Bom Dia, Verônica tem polêmico beijo entre Rodrigo Santoro e Re
Terceira temporada de Bom Dia, Verônica tem polêmico beijo entre Rodrigo Santoro e Re Crédito: Netflix
Para a satisfação da Netflix, a temporada final de Bom Dia, Verônica já alcançou um dos principais objetivos de qualquer novo lançamento de streaming: gerou um grande impacto nas redes sociais. Isso se deu por conta de um dos últimos episódios da série estrelada por Tainá Müller, que mostra um beijo entre dois ex-galãs da Rede Globo: Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianecchini.
A cena ocorre no segundo episódio, que é o penúltimo de uma temporada final composta por apenas três episódios. Nas redes sociais, os usuários do X (antigo Twitter) também expressaram muitos comentários sobre a sequência do beijo. “Nunca imaginei que precisava ver Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianecchini se beijando, obrigada Netflix por essa união”, escreveu um fã da série. Confira outras impressões dos espectadores:
O ano final de Bom Dia, Verônica, que estreou na Netflix na última quarta-feira, 14, traz como enredo a revelação por trás da identidade de Doúm, o terceiro elemento do temível trio de vilões das temporadas anteriores, Brandão e Matias, vividos pelos galãs Eduardo Moscovis e Reynaldo Gianecchini, respectivamente.
Nos último episódios, ao fugir para uma cidade pequena para se salvar, Verônica (Tainá Müller) cruza com Jerônimo, vivido por Rodrigo Santoro, um misterioso criador de cavalos, e sua mãe, Diana, interpretada por Maitê Proença. Em meio a tudo isso, Verônica precisa descobrir o que aconteceu no orfanato Cosme e Damião, que abrigou Brandão e Matias. O local tem envolvimento com políticos de alto escalão e casos de corrupção.
Rodrigo Santoro afirmou que a trama que envolve a conscientização sobre violências contra a mulher foi o que mais lhe convenceu a aceitar o papel. “Através das minhas escolhas, do meu trabalho, é a forma como eu encontro de falar de temas importantes”, disse.

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