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Cinema

"Avatar": James Cameron provoca Matt Damon após ator perder R$ 1 bi por negar papel

Artista foi cotado para papel no longa de 2009 e ganharia 10% dos lucros do filme, mas recusou a oferta; diretor brincou com a situação em entrevista recente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 10:09

James Cameron afirmou, em entrevista, que Matt Damon recusou uma oferta bilionária para atuar no primeiro
James Cameron afirmou, em entrevista, que Matt Damon recusou uma oferta bilionária para atuar no primeiro "Avatar" Crédito: Reprodução
James Cameron brincou sobre o fato de Matt Damon ter deixado escapar quase R$ 1,5 bilhão por ter recusado um papel em "Avatar", de 2009.
Em 2021, o ator participou de um painel no Festival de Cannes e revelou que foi cotado para o longa e que o cineasta chegou a lhe oferecer 10% dos lucros do filme, mas ele acabou recusando.
O que ele não esperava, contudo, é que "Avatar" viria a se tornar a maior bilheteria da história do cinema, lucrando mais de US$ 2,9 bilhões (cerca de R$ 15,5 bilhões). Dessa forma, ele poderia ter ganhado quase R$ 1,5 bilhão caso aceitasse a oferta.
Em uma entrevista recente para a "BBC Radio 1", Cameron foi perguntado sobre Damon e imediatamente começou a rir. "Ele tem se culpado por isso. Mas acho que, Matt, você é meio que uma das maiores estrelas do cinema, supere isso", brincou.
"Ele tinha que fazer outro filme do (Jason) Bourne, que estava na passarela dele, e não tinha nada que ele pudesse fazer sobre isso, então ele teve que lamentavelmente recusar", continuou o diretor.
Na época, Damon era a estrela da franquia de ação "Jason Bourne", sobre um ex-agente da CIA. Ele interpretou o personagem em cinco filmes, entre 2002 e 2016.
Cameron ainda brincou que Damon poderia fazer uma aparição nas próximas sequências de "Avatar" após "O Caminho da Água", atualmente nos cinemas: "Temos que fazer, para o mundo ficar em equilíbrio de novo. Mas ele não ganha 10% dessa vez. F***-se isso", comentou.

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