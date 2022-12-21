"Avatar": James Cameron provoca Matt Damon após ator perder R$ 1 bi por negar papel

James Cameron afirmou, em entrevista, que Matt Damon recusou uma oferta bilionária para atuar no primeiro "Avatar" Crédito: Reprodução

James Cameron brincou sobre o fato de Matt Damon ter deixado escapar quase R$ 1,5 bilhão por ter recusado um papel em "Avatar", de 2009.

Em 2021, o ator participou de um painel no Festival de Cannes e revelou que foi cotado para o longa e que o cineasta chegou a lhe oferecer 10% dos lucros do filme, mas ele acabou recusando.

O que ele não esperava, contudo, é que "Avatar" viria a se tornar a maior bilheteria da história do cinema, lucrando mais de US$ 2,9 bilhões (cerca de R$ 15,5 bilhões). Dessa forma, ele poderia ter ganhado quase R$ 1,5 bilhão caso aceitasse a oferta.

Em uma entrevista recente para a "BBC Radio 1", Cameron foi perguntado sobre Damon e imediatamente começou a rir. "Ele tem se culpado por isso. Mas acho que, Matt, você é meio que uma das maiores estrelas do cinema, supere isso", brincou.

"Ele tinha que fazer outro filme do (Jason) Bourne, que estava na passarela dele, e não tinha nada que ele pudesse fazer sobre isso, então ele teve que lamentavelmente recusar", continuou o diretor.

Na época, Damon era a estrela da franquia de ação "Jason Bourne", sobre um ex-agente da CIA. Ele interpretou o personagem em cinco filmes, entre 2002 e 2016.