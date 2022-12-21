"Avatar": James Cameron provoca Matt Damon após ator perder R$ 1 bi por negar papel

James Cameron brincou sobre o fato de Matt Damon ter deixado escapar quase R$ 1,5 bilhão por ter recusado um papel em "Avatar", de 2009.
Em 2021, o ator participou de um painel no Festival de Cannes e revelou que foi cotado para o longa e que o cineasta chegou a lhe oferecer 10% dos lucros do filme, mas ele acabou recusando.
O que ele não esperava, contudo, é que "Avatar" viria a se tornar a maior bilheteria da história do cinema, lucrando mais de US$ 2,9 bilhões (cerca de R$ 15,5 bilhões). Dessa forma, ele poderia ter ganhado quase R$ 1,5 bilhão caso aceitasse a oferta.
Em uma entrevista recente para a "BBC Radio 1", Cameron foi perguntado sobre Damon e imediatamente começou a rir. "Ele tem se culpado por isso. Mas acho que, Matt, você é meio que uma das maiores estrelas do cinema, supere isso", brincou.
"Ele tinha que fazer outro filme do (Jason) Bourne, que estava na passarela dele, e não tinha nada que ele pudesse fazer sobre isso, então ele teve que lamentavelmente recusar", continuou o diretor.
Na época, Damon era a estrela da franquia de ação "Jason Bourne", sobre um ex-agente da CIA. Ele interpretou o personagem em cinco filmes, entre 2002 e 2016.
Cameron ainda brincou que Damon poderia fazer uma aparição nas próximas sequências de "Avatar" após "O Caminho da Água", atualmente nos cinemas: "Temos que fazer, para o mundo ficar em equilíbrio de novo. Mas ele não ganha 10% dessa vez. F***-se isso", comentou.