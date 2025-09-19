Entrevista

"Apanhador de almas": Klara Castanho estrela terror nacional sobre bruxaria

Longa tem estreia de Duda Reis no cinema, Jessica Córes no elenco e aposta em representatividade feminina, com 80% da equipe formada por mulheres

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:30

O cinema brasileiro acaba de ganhar mais um título no gênero terror. “Apanhador de Almas”, estrelado por Klara Castanho e Duda Reis, estreou nesta quinta-feira (18) em todo o país e já está em cartaz no Kinoplex Praia Costa, em Vila Velha. A produção, dirigida por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., mistura rituais sobrenaturais, bruxaria e elementos da cultura brasileira para contar a história de quatro jovens aprendizes de bruxas que enfrentam uma criatura maligna durante um eclipse solar.

Com distribuição da Retrato Filmes, o longa apresenta um elenco que reúne diferentes gerações: além de Klara Castanho, conhecida por sucessos como 'Tudo por um Pop Star' e 'Bom Dia Verônica', e Duda Reis, influenciadora digital que estreia no cinema, estão no elenco Angela Dippe, Larissa Ferrara, Jessica Córes e Priscila Sol.

Ângela Dippe e Klara Castanho em "Apanhador de Almas" Crédito: Reprodução/Retrato Filmes

Segundo os diretores, a ideia era trazer uma narrativa de terror ancorada no imaginário brasileiro. “Já estávamos há um tempo pensando em trabalhar uma história de terror. Trouxemos referências do mundo da bruxaria, da questão do limbo e do sobrenatural. Nosso objetivo era trazer elementos culturais brasileiros na narrativa. Assim começou o desenho do projeto”, explica Fernando Alonso.

Além de apostar no sobrenatural, a produção também teve como preocupação a representatividade feminina. “Como abordamos a questão da bruxaria, achamos muito importante ser um filme com uma linguagem feminina. Por isso, trouxemos uma roteirista mulher e 80% da equipe foi formada por mulheres”, destaca Nelson Botter Jr.

O diretor também aponta um desafio do mercado nacional em relação ao gênero: “Eu acho que existe um certo preconceito do próprio mercado cinematográfico brasileiro em relação ao terror. Acredito que o Brasil tem muito a oferecer nesse campo. Se for enxergado como um nicho com suas próprias características, sem comparar com outros gêneros, já conseguimos formar público e incentivar as pessoas a irem ao cinema ver esse tipo de produção”, completou Nelson.

Filme "Apanhador de Almas" Crédito: Reprodução/Retrato Filmes

Para os atores, o desafio foi transformar o sobrenatural em algo crível. Klara Castanho comenta sua experiência: “O que mais me desafiou foi tornar tudo convincente. Poucas pessoas tiveram experiências sobrenaturais, então eu precisava acreditar no que estava fazendo. A pós-produção acrescenta elementos que você nunca imaginou na vida, então nas gravações eu tinha que reagir como se estivesse realmente vendo aquilo. Mergulhar nesse desconhecido foi o que mais me desafiou”, afirmou a atriz.

Ficha técnica

Produção : Iron Chest Films

: Iron Chest Films Direção : Fernando Alonso e Nelson Botter Jr.

: Fernando Alonso e Nelson Botter Jr. Roteiro : Fernando Alonso, Nelson Botter Jr. e Tarsila Araújo

: Fernando Alonso, Nelson Botter Jr. e Tarsila Araújo Edição : Lara Franc

: Lara Franc Direção de fotografia : Giovanna Pezzo

: Giovanna Pezzo Direção de arte : Daniela Aldrovandi

: Daniela Aldrovandi Trilha sonora : Filipe Trielli e Daniel Gall

: Filipe Trielli e Daniel Gall Elenco: Klara Castanho, Jéssica Córes, Angela Dippe, Duda Reis, Larissa Ferrara e Priscila Sol

Sinopse: Durante um eclipse solar, quatro jovens aspirantes a bruxas visitam uma casa para presenciar pela primeira vez um ritual sobrenatural. Porém, uma criatura de outra dimensão é evocada, e elas precisam tomar uma terrível decisão entre a vida e a morte.

Este vídeo pode te interessar