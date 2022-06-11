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Streaming

Amazon Prime Video anuncia quarta temporada de 'The Boys'

Terceira temporada da série estreou no dia 3 de junho e bateu recorde de audiência
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 11:14

Cena do trailer da 3ª temporada de The Boys
Cena do trailer da 3ª temporada de The Boys Crédito: Amazon Prime
O Prime Video anunciou nesta sexta-feira, 10, a renovação da série The Boys para a quarta temporada. A produção de sucesso da plataforma, coproduzida pela Sony Pictures, teve a terceira temporada lançada no dia 3 de junho e aumentou a audiência em relação às anteriores.
Nos primeiros três dias após o lançamento dos novos episódios, a audiência mundial da série cresceu 17% em relação à segunda temporada, e 234% em relação à primeira.
"Desde nossa primeira conversa com Eric Kripke e a equipe criativa sobre a terceira temporada de The Boys, sabíamos que a série estava ficando ainda mais ousada - um feito impressionante, considerando o grande sucesso da segunda temporada indicada ao Emmy", disse Vernon Sanders, chefe de televisão do Amazon Studios.
O produtor executivo de The Boys, Eric Kripke, agradeceu aos fãs pela oportunidade de dar sequência à série, devido ao seu sucesso: "Estamos empolgados em continuar a luta de Butcher e os Boys contra Homelander e os Seven, bem como comentar sobre o mundo insano em que estamos vivendo".
Até o momento, a terceira temporada ganhou três episódios na data de estreia e o restante será lançado semanalmente, toda sexta-feira, até o dia 8 de julho.

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