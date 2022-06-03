"Jurassic Park": onde ver os filmes da franquia até "Jurassic World: Domínio"

Sexto filme da série "Jurassic Park", "Jurassic World: Domínio" está em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Universal Pictures

Parece que foi ontem (o repórter, inclusive, assistiu à sessão de lançamento), mas já faz quase três décadas que Steven Spielberg encantou o mundo com a magia dos dinossauros realistas - misto de efeitos digitais e mecatrônica - de "Jurassic Park" (1993), considerado o seu "Tubarão" e "E.T.: O Extraterrestre" dos anos 1990, ou seja, um clássico dos blockbusters.

Baseado na obra de Michael Crichton (autor pop e cultuado há algumas décadas), a superprodução marcou gerações, rendeu mais de U$ 1 bilhão nas bilheterias, venceu três Oscar e ganhou mais cinco continuações.

A última delas, "Jurassic World: Domínio" (2022), está em cartaz nos cinemas do Estado prometendo "engordar" ainda mais a conta bancária da Amblin Entertainment (produtora de Spielberg que toca o projeto).

Segundo dados do portal IMDB, a franquia já arrecadou mais de US$ 5 bilhões, somente nos cinemas, fora séries derivadas - como "Jurassic World: Camp Cretaceous", da Netflix - e produtos licenciados, como brinquedos, parques temáticos, cadernos e tantos outros souvenirs.

Esperto, "HZ" listou onde assistir a saga "Jurassic Park" antes que você "encare" os dinos de "Domínio" nos cinemas. O filme de Colin Trevorrow, mesmo dividindo crítica e público, promete nostalgia, especialmente porque traz atores do longa clássico, como Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, com astros mais recentes que embarcaram no projeto, como Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Na trama do novo filme (sem spoilers, claro), quatro anos após a destruição da Isla Nublar (mostrada em "Reino Ameaçado", de 2018), os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo.

Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história. A pegada é apostar na ação e no suspense, com direito a uma esperada "batalha" de T-Rex. Dê uma olhada no trailer!

Chega de blábláblá e vamos à lista: