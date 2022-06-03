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"Jurassic Park": onde ver os filmes da franquia até "Jurassic World: Domínio"

Aproveitando a estreia do novo longa nos cinemas do Estado, "HZ" aponta os streamings para você maratonar a saga criada por Steven Spielberg nos anos 1990
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 15:01

Sexto filme da série
Sexto filme da série "Jurassic Park", "Jurassic World: Domínio" está em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Universal Pictures
Parece que foi ontem (o repórter, inclusive, assistiu à sessão de lançamento), mas já faz quase três décadas que Steven Spielberg encantou o mundo com a magia dos dinossauros realistas - misto de efeitos digitais e mecatrônica - de "Jurassic Park" (1993), considerado o seu "Tubarão" e "E.T.: O Extraterrestre" dos anos 1990, ou seja, um clássico dos blockbusters.

via GIPHY

Baseado na obra de Michael Crichton (autor pop e cultuado há algumas décadas), a superprodução marcou gerações, rendeu mais de U$ 1 bilhão nas bilheterias, venceu três Oscar e ganhou mais cinco continuações.
A última delas, "Jurassic World: Domínio" (2022), está em cartaz nos cinemas do Estado prometendo "engordar" ainda mais a conta bancária da Amblin Entertainment (produtora de Spielberg que toca o projeto). 
Segundo dados do portal IMDB, a franquia já arrecadou mais de US$ 5 bilhões, somente nos cinemas, fora séries derivadas - como "Jurassic World: Camp Cretaceous", da Netflix - e produtos licenciados, como brinquedos, parques temáticos, cadernos e tantos outros souvenirs.
Esperto, "HZ" listou onde assistir a saga "Jurassic Park" antes que você "encare" os dinos de "Domínio" nos cinemas. O filme de Colin Trevorrow, mesmo dividindo crítica e público, promete nostalgia, especialmente porque traz atores do longa clássico, como Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, com astros mais recentes que embarcaram no projeto, como Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. 
Na trama do novo filme (sem spoilers, claro), quatro anos após a destruição da Isla Nublar (mostrada em "Reino Ameaçado", de 2018), os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo.
Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história. A pegada é apostar na ação e no suspense, com direito a uma esperada "batalha" de T-Rex. Dê uma olhada no trailer!
Chega de blábláblá e vamos à lista:

JURASSIC WORLD: REINO AMEAÇADO (2018)

Um filme mágico, dirigido por um Steven Spielberg inspirado, apostando na fantasia em detrimento às teorias paleontológicas do livro de Michael Crichton. Através do DNA de um extinto dinossauro, um grupo de cientistas consegue repovoar uma ilha remota da Costa Rica com estas criaturas e construir um parque temático com dinossauros vivos. Mas uma falha de segurança faz com que os dinos escapem, com resultados catastróficos. Vencedor de três Oscar - Melhor Som, Efeitos Sonoros e Efeitos Visuais -, a aventura está disponível no Paramount + e Globoplay.
Mesmo sem a magia do longa anterior, "Mundo Perdido" - também de Steven Spielberg - traz dinos mais realistas, graças a efeitos digitais mais modernos. Passaram quatro anos desde o desastre no "Jurassic Park", e dois grupos estão numa corrida contra o tempo que irá determinar o destino dos habitantes pré-históricos da Isla Nublar. Pode ser conferido no Globoplay.
Steven Spielberg ataca apenas de produtor, com direção ficando a cargo do "chapa" Joe Johnston. É considerado por muitos críticos como o mais fraco da saga. Passados oito anos do incidente na InGen, Dr. Alan Grant (Sam Neil, o único remanescente do longa original) está feliz com sua vida, afastado de todos os dinossauros, exceto os fossilizados. No desejo de conseguir grana para tocar o projeto, acaba aceitando o convite de um empresário para voltar ao antigo parque jurássico. O que ele não sabia é que o desejo do milionário (vivido por William H. Macy) era trazer os dinossauros de volta à vida. Em cartaz no Globoplay
A saga criada por Steven Spielberg foi reiniciada 14 anos após o lançamento do último longa-metragem, desta vez apostando em um novo astro encabeçando o elenco (Chris Pratt), com história que enfatiza mais cenas de ação e suspense.  Duas décadas após os acontecimentos de "Jurassic Park", a Isla Nublar se transformou em um parque temático do mundo jurássico, tal como fora imaginado por seu criador. Com milhares de visitantes por dia, o agora Jurassic World é um dos maiores pontos turísticos da Costa Rica. Porém, tudo muda quando o sanguinário Indominus Rex acaba fugindo de sua jaula. Em cartaz no Globoplay.
Recebido com frieza por crítica e público, o longa é dirigido de forma burocrática pelo espanhol J. A. Bayona, um bom realizador, mas que não se encaixou no projeto. Quatro anos depois do parque temático e resort de luxo Jurassic World ter sido destruído por dinossauros, a Ilha Nublar é agora um lugar abandonado. Quando o adormecido vulcão da ilha se torna ativo, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) preparam uma missão para salvar os dinos da extinção. Pode ser conferido no Globoplay.

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