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Streaming

Amazon Prime vai aumentar valor da assinatura em março

Essa é a segunda vez que a empresa anuncia um aumento desde que chegou ao país há cinco anos. Confira os novos valores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 17:01

Pessoa assistindo streaming com o controle na mão
A assinatura da Amazon Prime vai fica mais cara a partir de 8 de março Crédito: Shutterstock
A assinatura da Amazon Prime vai fica mais cara a partir de 8 de março. Para ter o serviço premium da Amazon, que inclui a plataforma de streaming Prime Video, frete grátis nas compras e outros benefícios, no plano mensal, o preço sairá de R$ 14,90 para R$ 19,90. Já na assinatura anual, o valor muda de R$ 119 para R$ 166,80.
É a segunda vez que a empresa anuncia um aumento desde que chegou ao país há cinco anos. O primeiro ocorreu em maio de 2022. Para quem já é assinante, a mudança será implementada a partir de 7 de abril.
Esses assinantes têm acesso aos serviços do streaming de séries e filmes Prime Video e ao Amazon Music. Até o mês que vem, o usuário pode optar pela assinatura anual, garantindo o preço atual por mais um ano.
Em fevereiro deste ano, a HBO Max também aumentou o valor de seu plano mensal para R$ 34,90, que anteriormente custava R$ 27,90.
Ainda assim, o Prime Video segue mais barato em relação a outras plataformas -como Globoplay, com o valor de R$ 24,90, Apple TV, por R$ 21,90, e Disney+, no valor de R$ 34,90. Todos esses valores referentes aos planos mensais.

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