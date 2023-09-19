Abertura do 30° Festival de Cinema de Vitória lota o Sesc Glória

Noite abertura do 30º Festival de Cinema de Vitória. Cerimônia, no Sesc Glória, teve plateia lotada Crédito: Gustavo Louzada

Quem ama cinema pode se preparar! Está aberta a 30ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), o maior evento de cinema e audiovisual capixaba. Até o próximo sábado (23) a Capital do Estado vai receber 98 filmes em 12 mostras competitivas. O pontapé na programação aconteceu na noite da última segunda-feira (18), com o Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, lotado.

O Festival de Vitória é totalmente gratuito. Um dos objetivos da programação é a conexão entre os diversos realizadores. "São 30 anos de muito cinema, muito filme, muito público, então isso é muito gratificante. O festival sempre foi um motivador, através das oficinas e da formação de plateia. É muito importante trazer público para o cinema”, destaca a idealizadora do festival, Lúcia Caus.

Alexandre Barilari e Bryce Caniçali foram os apresentadores da noite de abertura do festival Crédito: Gustavo Louzada

A trigésima edição do FCV quebrou recordes de inscrições, com um total de 1.226 produções inscritas, vindas de todas as regiões do Brasil. Nesse total de obras inscritas, há 1.014 curtas-metragens e 212 longas-metragens.

“A minha história com o festival é de formação. O festival que me despertou a vontade de realizar. Foi a primeira vez que eu tive contato com outras formas de produção, outras formas de filmes, que não fossem comerciais”, lembrou Maria Fabíola, diretora do curta "Trinca-Ferro", exibido na noite de abertura.

Noite abertura do 30º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sergio Cardoso

Ao todo, cinco curtas-metragens que fazem parte da 12ª Mostra Foco Capixaba foram exibidos após a abertura oficial do festival. “Estou muito feliz que ele (o curta-metragem) chegou a grandes festivais como este aqui de Vitória. Eu quero que ele cresça mais”, diz a atriz-mirim Yasmin Costa, de 11 anos, uma das protagonistas do primeiro filme reproduzido no evento de abertura, "O Passarinho Menino".

HOMENAGEM

Neste ano, as luzes foram direcionadas para a poetisa, atriz, intérprete e jornalista Elisa Lucinda, que é a homenageada da edição e receberá o Troféu Vitória e um caderno biográfico na próxima quinta-feira (21). A obra, assinada pelos jornalistas Lais de Mello Rocio, Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos narra a vida e trajetória profissional de Elisa Lucinda.

A sessão de homenagem à filha ilustre de Cariacica acontece, também no Sesc Glória, no dia 21 de setembro, às 19 horas. E por falar em atriz, quem também passou pelo tapete vermelho da premiére do FCV foi a atriz capixaba Margareth Galvão. Ela estreou no teatro em 1973, sob a direção de Jonas Bloch, na peça "Inspetor Geral", de Nicolau Gogol. Desde então, participou 36 filmes, entre curtas e longas, colaborando com diretores capixabas como Marcel Cordeiro, Gustavo Moraes, Rodrigo de Oliveira e Rodrigo Aragão.

O Sesc Glória durante o 30º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Gustavo Louzada

“Quando eles me chamaram para ser homenageada na 24ª edição do festival foi um reconhecimento do meu trabalho e da minha história com o cinema capixaba”, relembrou a artista.

Com apoio da Rede Gazeta desde sua primeira edição, o Festival de Cinema de Vitória promoverá uma programação diversificada, com mostras competitivas, sessões especiais, debates e workshops. A programação está disponível no site oficial do evento.