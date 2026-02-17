Gringo no ES

Youtuber dos EUA curte o Bloco Amigos da Onça e exalta carnaval de Vitória: "Seguro e limpo"

Natural da Califórnia, Andrew Soares, de 34 anos, gravou a folia na Rua Barão de Monjardim e destacou organização, segurança e limpeza da festa capixaba

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 13:57

O youtuber Andrew Soares, de 34 anos, curtindo o carnaval no ES Crédito: Felipe Khoury

Teve gringo na folia! O youtuber norte-americano Andrew Soares, de 34 anos, aproveitou a terça-feira de carnaval, 17, para curtir o Bloco Amigos da Onça, realizado na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória. Entre uma música pop e outra, ele curtia a festa enquanto registrava tudo para o seu canal nas redes sociais.

Natural da Califórnia, nos Estados Unidos, Andrew é filho de brasileira e tem laços familiares no Espírito Santo. Ele aproveitou a passagem pelo Estado para viver de perto a experiência do carnaval capixaba. “Eu sou da Califórnia, Estados Unidos. Eu tenho família daqui e amo a cultura brasileira. Estou aqui para curtir e mostrar para outros gringos como aproveitar”, contou.

Essa é a primeira vez que ele participa do carnaval em Vitória, embora já tenha passado pela folia em outras cidades brasileiras. “Esse é o meu primeiro carnaval em Vitória. Já estive em Belo Horizonte e Salvador. O carnaval é muito bom, muito seguro, organizado e limpo. Eu estou amando o carnaval do Espírito Santo”, afirmou.

Bloco Amigos da Onça completa 10 anos

O Bloco Amigos da Onça celebrou 10 anos em grande estilo, nesta terça-feira (17), e levou uma multidão à Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória. Com muita animação e irreverência, o bloco rodou o quarteirão e transformou a região em um verdadeiro palco de festa pop.



