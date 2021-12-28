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Em Guriri

Wesley Safadão cai na risada com mensagem de fã capixaba: "Faz o Pix"

Cantor fez show em Guriri, São Mateus, no último domingo (26). De frente para o palco, estava o capixaba Natan Bergamin que exibiu uma mensagem em seu celular e tirou gargalhadas de Safadão
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:50

Capixaba é notado por Wesley Safadão em show no ES
Capixaba é notado por Wesley Safadão em show no ES Crédito: Sandra Eleotério
A onda dos letreiros de celular voltam a fazer sucesso nos shows. Prova disso, foi a brincadeira do estudante Natan Bergamim, de 22 anos,  no show do cantor Wesley Safadão, em Guriri, São Mateus, no último domingo (26). O capixaba exibiu a frase “Wesley Safadão, me chama de Mileide e faz o Pix!", e foi notado pelo artista.
Ao ver a frase do capixaba, o Safadão parou de cantar e caiu na risada por uns instantes. O momento foi registrado em um vídeo nas redes sociais. Natan revelou que quem teve a ideia foi seu amigo, mas acabou ficando com vergonha.
“Na verdade, foi meu amigo que inventou essa frase, só que ele ficou com vergonha de levar o celular lá na frente e mostrar para o Safadão. Eu disse que não tinha vergonha e fiquei quase na beira do palco”, contou Natan.
O capixaba de Pinheiros disse que na hora que o músico leu a brincadeira, não acreditou. “Achei que ele nem ia ver. Mas de repente, ele viu e começou a rir. Eu fiquei sem reação, em choque mesmo”, ressaltou.
Natan é fã de Wesley há vários anos e já foi em outros shows do cantor no Estado. Inclusive, o estudante de engenharia civil faz danças das músicas de Safadão nas redes sociais. Apesar da brincadeira, Natan não recebeu o tão esperado pix.

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