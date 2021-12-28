Wesley Safadão cai na risada com mensagem de fã capixaba: "Faz o Pix"

Capixaba é notado por Wesley Safadão em show no ES Crédito: Sandra Eleotério

A onda dos letreiros de celular voltam a fazer sucesso nos shows. Prova disso, foi a brincadeira do estudante Natan Bergamim, de 22 anos, no show do cantor Wesley Safadão, em Guriri, São Mateus, no último domingo (26). O capixaba exibiu a frase “Wesley Safadão, me chama de Mileide e faz o Pix!", e foi notado pelo artista.

Ao ver a frase do capixaba, o Safadão parou de cantar e caiu na risada por uns instantes. O momento foi registrado em um vídeo nas redes sociais. Natan revelou que quem teve a ideia foi seu amigo, mas acabou ficando com vergonha.

“Na verdade, foi meu amigo que inventou essa frase, só que ele ficou com vergonha de levar o celular lá na frente e mostrar para o Safadão. Eu disse que não tinha vergonha e fiquei quase na beira do palco”, contou Natan.

O capixaba de Pinheiros disse que na hora que o músico leu a brincadeira, não acreditou. “Achei que ele nem ia ver. Mas de repente, ele viu e começou a rir. Eu fiquei sem reação, em choque mesmo”, ressaltou.

Your browser does not support the video tag.