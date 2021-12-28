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Esquenta para baladas

Nova Guarapari terá shows gratuitos com bandas capixabas em janeiro

O "Esquenta Park" contará com 15 atrações musicais e servirá de esquenta para as baladas da região. Entre os destaques, shows da banda Casaca, Macucos e Sambasoul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 09:00

Banda Casaca
A Banda Casaca abre as apresentações do "Esquenta Park", em Guarapari Crédito: Tiago Uliana/Divulgação
Quando o capixaba (e o turista, claro!) pensa em verão, Guarapari é uma das primeiras cidades que vêm à mente na hora de curtir a estação mais quente do ano, especialmente por conta das atrações culturais que rolam no balneário nessa época.
Se a opção for gratuita, o popular 0800, a farra fica melhor ainda. Uma dica é curtir o "Esquenta Park", espécie de festival de música que acontece de quinta-feira (30) até 30 de janeiro, sempre de quinta a domingo, a partir das 15 horas, com 15 atrações de estilos variados, como reggae, pop, samba, axé, eletrônico, funk, rock, sertanejo e MPB. Tem opções para todos os gostos.
Os espetáculos - com capacidade para receber cerca de dois mil espectadores por dia - acontecem em um local formado por tendas na badalada Nova Guarapari. Só um lembrete: o uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório e, para participar, será necessário apresentar o passaporte vacinal, comprovando a imunização em duas doses da vacina contra a Covid-19.

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Entre os artistas presentes, muita música capixaba "na veia". No line-up, nomes como Macucos, Pedro e Lucas, SambAdm, Jefinho Faraó e banda Funk Retrô, Samba Junior, Dona Fran, Marcus Rauta, Breno e Bernardo, Amaro Lima (com a "Noite Manimal"), Grupo CHECKMATE e a dobradinha com as DJs Jess e Monia Lombardi. "Abrindo os trabalhos", temos a Banda Casaca como a primeira convidada do evento.
A ideia da mostra é contemplar o chamado "pós-praia" e, como revela o nome, proporcionar um "esquenta" até as 23 horas para os eventos que acontecem mais tarde em pontos tradicionais do município. A exceção é o dia 31 de dezembro, a próxima sexta-feira, no réveillon, quando o Sambasoul toca até 1 hora para celebrar a chegada de 2022.
"Curtimos muito o verão de Guarapari e a cultura capixaba. Ao criar o 'Esquenta', nosso intuito foi mesclar essas paixões, tornando a nossa cultura mais acessível e divulgando a música do Espírito Santo para moradores e turistas", defende Oscar Soares, um dos organizadores da mostra.
Oscar revela que o line-up traz as bandas que estão em alta no mercado fonográfico estadual. "Além da ideia de fomento, quisemos resgatar nomes que fazem parte da nossa memória afetiva, como Casaca, Macucos e Flávia Mendonça. Destaco também o show de Amaro Lima, em uma noite dedicada ao Manimal. Para o Ano Novo, tem o 'novo xodó' da Grande Vitória, o Sambasoul, que trará seus sucessos e novas faixas", detalha.
E nem só de música vive o "Esquenta". No local, também haverá espaço para gastronomia, com uma tenda central que contará com "trucks" de cervejarias e alimentação.
Já estão confirmadas as cervejarias Bigstep, Ronchi Beer e Barba Ruiva - esta última por meio de seu serviço automatizado, chamado Pit Stop. Entre os trucks de alimentação, estarão presentes a Della Rosa Petiscaria, com bolinho de risoto e coxinha; o Maverick's Burger & Beer, com hambúrgueres e franguinho; e a casa de alimentação e entretenimento Morada XV, com churrasquinho e receitas empanadas. 

ESQUENTA PARK

  • QUANDO: de 30 de dezembro a 30 de janeiro, sempre de quinta a domingo, com entrada franca
  • HORÁRIOS: Das 15 horas às 23 horas. No dia 31 de dezembro, o evento se estende até 1h
  • LOCAL: em uma área formada por tendas na Rua João de Barro, Nova Guarapari, Guarapari, em frente à boate Let's

PROGRAMAÇÃO

  • 30/12: Casaca 
  • 31/12: Samba Soul 
  • 01/01: Flávia Mendonça
  • 02/01: Samba HD
       
  • 06/01: Macucos 
  • 07/01: Pedro e Lucas 
  • 08/01: SambAdm
  • 09/01: Samba HD
      
  • 13/01: Amaro Lima - "Noite Manimal"  
  • 14/01: Jefinho Faraó e Funk Retrô
  • 15/01: Samba Junior 
  • 16/01: Grupo CHECKMATE

  • 20/01: Sambasoul 
  • 21/01: Dona Fran 
  • 22/01: Marcus Rauta
  • 23/01: Samba HD
      
  • 27/01: Casaca 
  • 28/01: Breno e Bernardo
  • 29/01: Jess + Monia Lombardi 
  • 30/01: Grupo CHECKMATE

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