Wagner Moura é cotado para Oscar de melhor ator em previsão da Variety

Revista também incluiu 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, na lista de previsões para filme internacional

Como possíveis indicados ao Oscar, além do brasileiro, estão George Clooney por "Jay Kelly", Dwayne Johnson por "Coração de Lutador - The Smashing Machine", Michael B. Jordan por "Pecadores" e Jesse Plemons por "Bugonia".>

"O Agente Secreto" também integra as previsões de indicados ao Oscar de filme internacional. Os outros longas cotados pela Variety são "It Was Just an Accident", "Nouvelle Vague", "Sirât" e "Sentimental Value".>