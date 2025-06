Veja a lista

Dia do Cinema Brasileiro: 14 filmes que conectam a literatura às telas

Adaptações de clássicos nacionais são pontes entre o texto e a imagem, despertando novas leituras através do audiovisual

Celebrado no próximo dia 19 de junho, o Dia do Cinema Brasileiro marca o registro das primeiras imagens em movimento captadas no país, em 1898, pelo ítalo-brasileiro Afonso Segreto. A bordo do navio Brésil, ele retornava da França com uma novidade que revolucionaria a cultura: o cinematógrafo. Da Baía de Guanabara para as salas de cinema, o Brasil passou a registrar sua história e identidade por meio da sétima arte. >