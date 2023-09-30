Você sabe o que é Slam? Competição de poesia falada acontece neste domingo (01), em Vitória

Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória Crédito: Wagner Vitor

Uma grande performance poética. Essa talvez seja uma breve descrição do que é o Slam, uma competição de poesia falada, que chega a sua 7º edição no Espírito Santo no próximo domingo (01), às 15h, no Mucane, em Vitória. Ao todo, 11 poetas de várias partes do Estado irão usar seus textos e expressões corporais para disputar o "Slam ES" em busca de uma vaga para a etapa nacional da disputa.

Os competidores desta edição fazem parte das 25 comunidades de Slam que existem no Espírito Santo, como a Via Slam, em Viana. Segundo um dos organizadores do Coletivo Xamego, João Martins, a competição também é uma forma de expandir a expressão artística de cada poeta para outros meios da sociedade.

“O Slam é a linguagem poética das periferias, é ferramenta de transformação social através da arte e cultura, fomentando na juventude capixaba o fortalecimento de manifestações culturais, oferecendo possibilidades concretas de trocas vivenciais entre os participantes, e estimulando respeito através da escuta do que o outro apresenta, suscitando criatividade, oralidade e possibilidade de expressão de sentimentos”, disse João.

Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória Crédito: Wagner Vitor

Sendo mais direto, a competição acontece da seguinte forma: cada competidor deverá apresentar uma poesia de tema livre - e de sua autoria - em no máximo três minutos. Sem a ajuda de recursos musicais ou objetos cênicos, os poetas têm a missão de trazer à tona os sentimentos do texto performado. Ao final, as apresentações serão avaliadas por jurados convidados e pessoas do público, que deverão dar uma nota de 0 a 10.

Os dois poetas com maior pontuação vão garantir uma vaga na etapa nacional, o Slam BR, que acontecerá entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, em Itabira, Minas Gerais. Entre os nomes confirmados do Slam ES 2023 estão Ira, da Slam Cinco; Bartô, da Via Slam; ADM, da Resiste; e Adrielly, da Xamego.

“Estou com uma expectativa bem alta (risos). É muito importante ver que o Slam está crescendo no Estado. Quando a gente fala de Slam, nós falamos da voz marginal, pessoas que muitas vezes não têm onde gritar, desabafar. Ter acesso a lugares diferentes é primordial para disseminar a nossa cultura”, disse a poetisa Adrielly Almeidas Santo, de 20 anos

Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória Crédito: Wagner Vitor

SOBRE O SLAM

O Slam, como são conhecidas as batalhas de poesia falada, foi criado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, na década de 1980 e tem se disseminado no Brasil desde 2008. Essa forma de expressão artística, que é muito utilizada pelos jovens para reivindicar seus lugares de direito na sociedade, chegou ao Espírito Santo em 2016 com o poeta Jhon Conceito. Em 2017, aconteceu a primeira competição do Slam ES e, de lá para cá, essa cultura vem crescendo cada vez mais.

Confira abaixo os competidores do Slam ES 2023:

POETAS SLAM ES 2023





Slam Cinco - Ira

Viaslam - Bartô

Xamego - Adrielly

Resiste - ADM

Forte - Do Carmo

* Athenas* - Gaany

Slam da princesa - Leet

Slam do DEC - Sasquate





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