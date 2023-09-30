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Cultura

Você sabe o que é Slam? Competição de poesia falada acontece neste domingo (01), em Vitória

"Slam ES" reunirá poetas de todo Estado para disputar duas vagas da etapa nacional, às 15h, no Mucane, no Centro de Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 08:00

Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória
Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória Crédito: Wagner Vitor
Uma grande performance poética. Essa talvez seja uma breve descrição do que é o Slam, uma competição de poesia falada, que chega a sua 7º edição no Espírito Santo no próximo domingo (01), às 15h, no Mucane, em Vitória. Ao todo, 11 poetas de várias partes do Estado irão usar seus textos e expressões corporais para disputar o "Slam ES" em busca de uma vaga para a etapa nacional da disputa.
Os competidores desta edição fazem parte das 25 comunidades de Slam que existem no Espírito Santo, como a Via Slam, em Viana. Segundo um dos organizadores do Coletivo Xamego, João Martins, a competição também é uma forma de expandir a expressão artística de cada poeta para outros meios da sociedade.
“O Slam é a linguagem poética das periferias, é ferramenta de transformação social através da arte e cultura, fomentando na juventude capixaba o fortalecimento de manifestações culturais, oferecendo possibilidades concretas de trocas vivenciais entre os participantes, e estimulando respeito através da escuta do que o outro apresenta, suscitando criatividade, oralidade e possibilidade de expressão de sentimentos”, disse João.
Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória
Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória Crédito: Wagner Vitor
Sendo mais direto, a competição acontece da seguinte forma: cada competidor deverá apresentar uma poesia de tema livre - e de sua autoria - em no máximo três minutos. Sem a ajuda de recursos musicais ou objetos cênicos, os poetas têm a missão de trazer à tona os sentimentos do texto performado. Ao final, as apresentações serão avaliadas por jurados convidados e pessoas do público, que deverão dar uma nota de 0 a 10.
Os dois poetas com maior pontuação vão garantir uma vaga na etapa nacional, o Slam BR, que acontecerá entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, em Itabira, Minas Gerais. Entre os nomes confirmados do Slam ES 2023 estão Ira, da Slam Cinco; Bartô, da Via Slam; ADM, da Resiste; e Adrielly, da Xamego.
“Estou com uma expectativa bem alta (risos). É muito importante ver que o Slam está crescendo no Estado. Quando a gente fala de Slam, nós falamos da voz marginal, pessoas que muitas vezes não têm onde gritar, desabafar. Ter acesso a lugares diferentes é primordial para disseminar a nossa cultura”, disse a poetisa Adrielly Almeidas Santo, de 20 anos
Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória
Competição de poesia falada, o Slam ES, acontece neste domingo (01), em Vitória Crédito: Wagner Vitor

SOBRE O SLAM

O Slam, como são conhecidas as batalhas de poesia falada, foi criado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, na década de 1980 e tem se disseminado no Brasil desde 2008. Essa forma de expressão artística, que é muito utilizada pelos jovens para reivindicar seus lugares de direito na sociedade, chegou ao Espírito Santo em 2016 com o poeta Jhon Conceito. Em 2017, aconteceu a primeira competição do Slam ES e, de lá para cá, essa cultura vem crescendo cada vez mais.
Confira abaixo os competidores do Slam ES 2023:
  • POETAS SLAM ES 2023

  • Slam Cinco - Ira
  • Viaslam - Bartô
  • Xamego - Adrielly
  • Resiste - ADM
  •  Forte - Do Carmo
  • * Athenas* - Gaany
  • Slam da princesa - Leet
  • Slam do DEC - Sasquate

  • Repescagem:
  • TH
  • Lua
  • MV

SERVIÇO

  • 7º SLAM ES
  • Quando: neste domingo (01), a partir das 15h
  • Onde: Mucane - Museu Capixaba do Negro, Av. República, 121 - Centro, Vitória - ES
  • Entrada gratuita

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