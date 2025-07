Cultura

Vitória recebe ópera com direção internacional e entrada gratuita

Festival Vitória Ópera Estúdio apresenta “La Molinara”, com montagem inédita que mistura talentos nacionais com direção do italiano Marco Gandini

Aline Almeida Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2025 às 12:58

Vitória Ópera Estúdio firma colaboração com renomado diretor italiano Marco Gandini Crédito: Fabio Prieto

A sexta edição do Vitória Ópera Estúdio (VOE) já está em andamento e promete encantar o público capixaba com a montagem da ópera cômica “La Molinara”, de Giovanni Paisiello. O espetáculo será apresentado nesta quarta (16) e quinta (17), às 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, com entrada gratuita. O projeto integra a programação do 13º Festival de Música Erudita do Espírito Santo. >

O projeto de formação artística reúne jovens talentos da ópera de todo o país e conta com um nome de peso na direção cênica: o italiano Marco Gandini, que retorna ao festival pelo segundo ano consecutivo. Colaborador de ícones como Franco Zeffirelli, Gandini dirigiu produções em casas de ópera prestigiadas como o Teatro alla Scala (Milão), Royal Opera House (Londres) e Metropolitan Opera (Nova York).>

Além de Gandini, o time de professores inclui o maestro Gabriel Rhein-Schirato e o pianista Fabio Bezuti. Juntos, eles conduzem quatro módulos intensivos de aperfeiçoamento: interpretação musical e cênica, regência, direção cênica e correpetição.>

Ensaios do Vitória Ópera Estúdio Crédito: Fabio Prieto

A obra escolhida para este ano, “La Molinara”, estreada em 1788, narra com muito humor a história de Rachelina, uma jovem moleira cortejada por três pretendentes em meio a uma série de confusões e reviravoltas típicas da comédia napolitana.>

Ao todo, o VOE concedeu 20 bolsas para participantes vindos das cinco regiões do Brasil. As atividades formativas começaram no início de junho e se encerram após as récitas da montagem, que fazem parte da série Quarta e Quinta Clássica da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses).>

Sobre o VOE

Criado para preencher uma lacuna na formação de artistas líricos no Brasil, o Vitória Ópera Estúdio foi pioneiro em seu formato intensivo e já formou dezenas de profissionais do canto, direção e regência. O festival se consolida como um dos principais espaços de experimentação e exibição da música de concerto no país. >

Serviço

6º Vitória Ópera Estúdio apresenta “La Molinara”

Data : quarta (16) e quinta (17)

: quarta (16) e quinta (17) Horário : 20h

: 20h Local : Palácio da Cultura Sônia Cabral – Centro de Vitória

: Palácio da Cultura Sônia Cabral – Centro de Vitória Entrada gratuita >

